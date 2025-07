“Meloni responsabile del caldo?”, la provocazione di Cruciani su Bonelli

Il conduttore de La Zanzara attacca Bonelli, difende l’espulsione del camerunense e critica le misure anti-smog della nuova sindaca di Genova.

L’affondo su Bonelli: “La Meloni dovrebbe giustificare il caldo?”

Nel corso dell’ultima puntata de La Zanzara, su Radio24, Giuseppe Cruciani è tornato a far parlare di sé con una serie di commenti ironici e pungenti su vari temi d’attualità. Al centro delle sue critiche, l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Ragazzi miei, mamma mia, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”, ha esordito Cruciani. Poi, con tono sarcastico, ha proseguito: “Ma lo sapete che cosa ha detto? Ha detto che Meloni deve giustificarsi e deve dare spiegazioni sul caldo che fa in questi giorni. Ma che cosa deve fare per impedire il caldo? Cosa fa contro il calore?”. Un’affermazione che ha suscitato ilarità tra gli ascoltatori e acceso il dibattito online.

Caso espulsione: “Bloccano chi insulta la figlia della Meloni”

Il conduttore ha poi spostato l’attenzione su una recente decisione della magistratura in merito al blocco dell’espulsione di un cittadino camerunense. “Io sono a favore della libertà di espressione, però si dà il caso che alcuni magistrati abbiano bloccato l’espulsione di un signore extracomunitario, un camerunense, che tra le altre cose ha avuto parole impronunciabili contro la figlia della Meloni. Era stato espulso, espulsione bloccata dalla magistratura”, ha dichiarato Cruciani.

Una critica che tocca un nervo scoperto nel dibattito politico e giuridico italiano, dove la questione delle espulsioni resta terreno di scontro tra politica, magistratura e opinione pubblica.

Auto Euro 4 e sindaci: “Mi sono rotto le balle”

Non è mancata una stoccata alla neoeletta sindaca di Genova, responsabile di un provvedimento volto a limitare la circolazione dei veicoli Euro 4 per ragioni ambientali. Il conduttore non ha usato mezzi termini: “Io mi sono rotto le balle di questi sindaci che impediscono la circolazione alle persone che hanno gli Euro 4. Deve essere libera la circolazione per tutte le macchine. Tutte le disposizioni dei sindaci italiani sono una fesseria.”

Parole forti, in perfetto stile Cruciani, che si inseriscono nel più ampio dibattito sulle politiche ambientali urbane e sulle libertà individuali in città sempre più congestionate.

Conclusione: “Un Paese con la libertà di espressione in pericolo”

Il suo monologo si è concluso con un’ulteriore provocazione sullo stato della libertà di parola in Italia: “Questo è un Paese in cui la libertà di espressione è in pericolo. Un Paese dove c’è un governo autoritario che controlla tutto, che non permette agli oppositori di esprimersi. Infatti, uno dei principali oppositori della Meloni e di Salvini ottiene un programma in prima serata. Bellissimo”.