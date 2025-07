Corrado Formigli resta a La7 fino al 2030: “È la rete più libera, scelta facile per me”

Il conduttore prolunga il contratto con La7 per altri sei anni. Il suo programma Piazzapulita raggiungerà il traguardo delle 500 puntate nella prossima stagione.

Contratto rinnovato fino al 2030

Corrado Formigli, volto storico di La7 e conduttore del programma di approfondimento Piazzapulita, ha annunciato la proroga del suo contratto con l’emittente televisiva fino al 2030. A renderlo noto è stato lo stesso giornalista tramite un post pubblicato sui propri canali social, nel quale ha sottolineato le ragioni della scelta. “Ho scelto di prolungare il mio impegno con La7 fino al 2030. Una decisione arrivata con facilità: è la rete più libera e indipendente, fatta da professionisti diversi fra loro ma legati dall’amore per il nostro mestiere”, ha dichiarato Formigli, confermando la sua permanenza per almeno altre sei stagioni.

Nel messaggio di ringraziamento, Formigli ha voluto esprimere gratitudine ai vertici dell’azienda, in particolare all’editore Urbano Cairo, al direttore di rete Andrea Salerno e all’amministratore delegato Marco Ghigliani, elogiandoli per la libertà concessa nella gestione editoriale e per la fiducia rinnovata. Il suo programma continuerà a occupare la prima serata del giovedì, ruolo che mantiene stabilmente da diversi anni.

Piazzapulita vicino a un traguardo storico

L’annuncio del rinnovo contrattuale coincide con un momento significativo per Piazzapulita, che nella prossima stagione festeggerà la 500esima puntata. Un traguardo che testimonia la longevità e il consolidato seguito del programma tra il pubblico. “A settembre Piazzapulita taglierà il traguardo delle 500 puntate: vi aspetto, rimanete su questo schermo!”, ha scritto Formigli, confermando la ripartenza del format per il prossimo autunno.

La decisione di prolungare il contratto si inserisce nella strategia editoriale di lungo periodo adottata da La7, che ha scelto di tutelare la continuità dei propri programmi più seguiti assicurandosi la presenza costante dei suoi conduttori di punta. Oltre a Formigli, anche Lilli Gruber, Massimo Gramellini, Diego Bianchi e Aldo Cazzullo hanno ottenuto il prolungamento dei rispettivi accordi, alcuni dei quali con scadenze che arrivano anch’esse fino al 2030.