Gravissimo incidente stradale per il giovane calciatore Jezewski: muore la sorella, lui è in fin di vita

Il 17enne del Legia Varsavia è ricoverato in condizioni disperate dopo uno schianto in auto: la sorella maggiore è deceduta sul colpo nello stesso incidente.

La dinamica dell’incidente e le condizioni del giovane atleta

Ksawery Jezewski, promettente calciatore di 17 anni del Legia Varsavia, si trova ricoverato in condizioni gravissime dopo un violento incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi sulla strada nazionale numero 60, tra Goślice e Ciachcin, in Polonia. A bordo della vettura viaggiava anche la sorella maggiore, 18 anni, deceduta sul colpo a causa dell’impatto.

L’automobile, una Toyota Yaris, si sarebbe improvvisamente ribaltata dopo essere uscita dalla carreggiata e aver colpito un albero. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto è arrivato anche un elicottero, ma il trasferimento del giovane atleta è stato effettuato in ambulanza. La carcassa dell’auto, completamente distrutta, ha reso evidenti la violenza dello schianto e la difficoltà dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire chi fosse alla guida e per individuare le cause della perdita di controllo del veicolo.

Il messaggio del club e il cordoglio per la giovane vittima

Il Legia Varsavia ha diffuso un comunicato esprimendo la propria vicinanza alla famiglia del calciatore: “Il consiglio di amministrazione, i dipendenti del club, i colleghi e gli allenatori dell’Accademia sono molto vicini ai genitori di Ksawery e si uniscono al loro dolore. Forniremo tutto il supporto possibile al nostro giocatore e alla sua famiglia. Ksawery, l’intero club è con te”.

La tragedia ha scosso profondamente il mondo del calcio giovanile polacco. Secondo quanto riferito dalla portavoce della polizia municipale di Płock, Monika Jakubowska, “purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane donna è morta sul posto, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni”.

Richiamato un precedente simile: il caso Jota-Silva in Spagna

Il drammatico incidente ha richiamato alla memoria un altro episodio recente che ha coinvolto il mondo del calcio: quello avvenuto pochi giorni prima in Spagna, dove Diogo Jota e suo fratello André Silva sono morti dopo che la loro Lamborghini è uscita di strada a causa dello scoppio di uno pneumatico, prendendo fuoco lungo l’autostrada A-52 vicino a Zamora.