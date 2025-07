Selvaggia Lucarelli racconta la fine della sua storia con Giuseppe Cruciani: “Ho scoperto i tradimenti da un bug sul mio telefono”

La giornalista ha rivelato i dettagli della relazione con Giuseppe Cruciani, interrotta dopo aver scoperto messaggi compromettenti partiti proprio dal suo cellulare.

Il racconto di una frequentazione breve e tormentata

Selvaggia Lucarelli ha raccontato in un lungo intervento pubblicato nella sua newsletter “Vale tutto” un episodio risalente al 2012, quando frequentava Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico de “La Zanzara”. La relazione tra i due, come spiega lei stessa, non è mai diventata una storia ufficiale, ma si è trattato di una conoscenza durata poche settimane e caratterizzata da incontri sporadici.

Durante una cena in un ristorante giapponese di Milano, Lucarelli ha iniziato a notare qualcosa di insolito. A causa di un bug sul suo telefono, sono iniziati ad apparire sullo schermo dei messaggi destinati proprio a Cruciani. “Mi apparivano dei botta e risposta sullo schermo con allusioni chiaramente intime e ‘Che fai ora?’”, ha scritto la giornalista. Quei messaggi, secondo il suo racconto, erano stati inviati da donne con cui Cruciani intratteneva rapporti paralleli, utilizzando il suo stesso telefono.

La scoperta e la reazione inaspettata

Invece di reagire immediatamente, Lucarelli racconta di aver scelto di osservare la scena con distacco. “Vorrei dirvi che a quel punto l’ho chiamato indemoniata e gli ho detto tutto, ma ammetto di essermi goduta l’ebrezza di essere presa per il culo così spudoratamente”, ha scritto, spiegando di non aver mai vissuto prima quella dinamica e di aver deciso di lasciar correre in quel momento, trattandosi di una frequentazione non particolarmente coinvolgente sul piano emotivo.

Il giorno seguente, però, ha deciso di affrontare la situazione e ha dato appuntamento a Cruciani per dirgli chiaramente ciò che aveva scoperto. “Vidi la morte nei suoi occhi. O forse la vita senza di me, che – ormai mi era chiaro – non doveva essere un’ipotesi tra le più strazianti”, ha aggiunto. Dopo qualche frase confusa da parte di Cruciani, lei ha chiuso la vicenda con un laconico “amen, finiva così”.

Il conduttore non ha finora replicato pubblicamente alle parole di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di condividere questo episodio a distanza di anni,