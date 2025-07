Elisabetta Canalis gela il tiktoker che non si ricorda il suo nome: “Mi intervisti e non sai come mi chiamo?” Il video diventa virale

Durante un evento pubblico, la showgirl viene fermata da un creator che non la riconosce subito: la sua reazione ironica conquista il web.

Il siparietto a Sassari e la risposta immediata

Elisabetta Canalis è stata protagonista di un momento curioso durante un’intervista improvvisata realizzata dal tiktoker noto come Sunnah Bubettino 227, durante un evento svoltosi il 26 giugno in Piazza d’Italia, a Sassari. La showgirl era presente per partecipare alla festa in onore della squadra di basket locale, quando è stata avvicinata dal giovane creator per alcune domande da pubblicare sui social.

Nel video, che ha rapidamente superato le 700mila visualizzazioni, il tiktoker si rivolge alla showgirl chiedendole: “Siamo con…?”, mostrando di non sapere il nome della persona che stava per intervistare. La risposta di Elisabetta Canalis è stata pronta e ironica: “Elisabetta”, ha detto con un sorriso, per poi aggiungere: “Ma scusa, tu mi intervisti e non sai come mi chiamo?”. Una battuta che ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti e ha reso virale il contenuto.

Il tifo per la squadra di basket e la sua presenza all’evento

Il tiktoker ha proseguito la breve intervista chiedendo alla showgirl qualche parola sulla squadra di basket festeggiata durante la serata. La Canalis, visibilmente divertita, ha risposto: “Io sono una tifosa da quando sono nata”, prima di salutare e proseguire la passeggiata. Nel video si intravede anche Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, che la madre tiene per mano.

Skyler Eva, nata nel 2015, è frutto del matrimonio tra la showgirl e il chirurgo americano Brian Perri, con cui Canalis è stata sposata dal 2014 al 2023. In seguito alla separazione, si è parlato di una relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, che però sarebbe terminata da alcuni mesi.

Il filmato ha ottenuto migliaia di reazioni e condivisioni sui social, diventando rapidamente uno dei contenuti più cliccati della settimana sulla piattaforma TikTok. Molti utenti hanno apprezzato la prontezza e l’ironia della showgirl, che con eleganza ha risposto a una situazione imprevista mantenendo il sorriso e la calma.