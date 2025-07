Tim Summer Hits 2025, Roma canta con Loredana Bertè poi Carlo Conti svela perchè tra di loro c’è un legame speciale

La cantante emoziona il pubblico con la sua energia e riceve una dichiarazione affettuosa da Carlo Conti sul palco di piazza del Popolo.

Loredana Bertè protagonista assoluta dell’ultima serata

L’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025, registrata in piazza del Popolo a Roma, ha offerto uno spettacolo ricco di musica, emozioni e ricordi. In onda in prima serata su Rai Uno venerdì 4 luglio, l’evento ha visto alternarsi numerosi artisti italiani sul palco, ma uno dei momenti più sentiti è stato quello che ha visto Loredana Bertè protagonista assoluta.

L’energia della cantante ha letteralmente travolto il pubblico. Acclamata dalla folla e sostenuta da cori spontanei, Bertè ha conquistato la scena con il suo carisma e la sua voce inconfondibile. Tra i tanti fan in piazza, il più entusiasta si trovava proprio sul palco: Carlo Conti. Il conduttore, visibilmente colpito dall’esibizione, ha espresso il suo affetto con parole spontanee: “A lei possiamo proprio cantare Sei bellissima!”, coinvolgendo l’intero pubblico che ha intonato il celebre brano del 1975.

Il ricordo del debutto in Rai e il legame speciale

Loredana Bertè ha sottolineato con orgoglio che Sei bellissima compie 50 anni proprio quest’anno. Carlo Conti ha subito replicato con ironia: “50 anni ma non li dimostra!”, dando così il via a un momento di ricordi. “Nel giugno del 1985 debuttavo in Rai con Disco Ring e arrivò lei a cantare Acqua,” ha raccontato il conduttore. “Era bellissima allora come oggi.” Un ricordo che ha suscitato il sorriso della cantante e l’approvazione di Andrea Delogu, co-conduttrice dell’evento.

“Posso dire anche che voi vi baciate tantissimo? Anche dietro le quinte. Vi volete un bene esagerato voi due!”, ha detto Delogu scherzando. Carlo Conti ha confermato con un abbraccio e un sorriso: “Vero, ci vogliamo bene!”. Un’intesa evidente, che ha regalato al pubblico un momento di spontaneità raro e sincero.

La serata prosegue con Nek e l’ironia di Conti

Dopo l’esibizione di Bertè, è salito sul palco Nek, accolto con entusiasmo. Presentato da Conti e Delogu come ormai “concorrente” nel ruolo di conduttore, grazie al suo successo con Dalla strada al palco, il cantautore ha eseguito un medley dei suoi brani più noti. Carlo Conti, tornando in scena al termine della performance, gli ha detto: “Tu continua a cantare, mi raccomando”, alludendo con ironia alla sua nuova carriera televisiva. Un siparietto che ha strappato sorrisi al pubblico e ha chiuso con leggerezza una serata intensa e festosa.