Bari, impatto violentissimo tra un’auto e un trattore: due feriti gravissimi, 21enne in condizioni critiche

Violento impatto tra un’auto e un trattore su una strada tra Bitonto e Modugno: un ragazzo di 21 anni e un agricoltore sono rimasti gravemente feriti.

Auto si schianta contro trattore: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale che collega Bitonto a Modugno. Il violento scontro ha coinvolto un’auto e un trattore agricolo, che procedevano nella stessa direzione di marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato violentemente il mezzo agricolo da dietro. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato danni ingenti, soprattutto nella parte anteriore dell’auto, ridotta a un ammasso di lamiere. L’urto ha scaraventato i veicoli sul ciglio della carreggiata, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto per permettere l’intervento dei soccorsi.

Gravi le condizioni del giovane conducente

Il conducente dell’autovettura, un ragazzo di 21 anni, ha riportato ferite gravi, in particolare un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno trasportato il giovane in codice rosso al più vicino ospedale. Anche l’agricoltore alla guida del trattore ha riportato serie lesioni e si trova ricoverato in condizioni giudicate critiche dai sanitari.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire eventuali responsabilità e accertare se l’incidente sia stato causato da un errore umano, da un guasto meccanico o da altre circostanze esterne.

Strada chiusa per ore: disagi al traffico

Il tratto stradale interessato è stato chiuso per diverse ore per consentire l’intervento dei soccorritori, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, incaricati di liberare i conducenti rimasti incastrati nei rispettivi veicoli.

Nonostante l’ora dell’incidente, si sono registrati disagi alla circolazione stradale, con rallentamenti e code nei pressi della zona interessata.