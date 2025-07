Colpo di calore in auto: mamma perde il controllo del mezzo e si schianta con la figlia contro il guardrail

Paura sull’autostrada A2, all’altezza di Battipaglia: madre e figlia soccorse dopo un malore improvviso. Entrambe trasportate in ospedale.

Incidente nella tarda serata: auto finisce contro il guardrail

Un grave spavento si è verificato nella serata di giovedì 3 luglio lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in direzione nord, poco prima dello svincolo per Battipaglia. Una donna, al volante di un’auto con a bordo la figlia, avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo che si è schiantato violentemente contro il guardrail.

L’impatto non ha coinvolto altri mezzi e l’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. L’incidente si è verificato attorno alle ore 20.00, in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate, circostanza che potrebbe aver influito sulle condizioni fisiche della conducente.

Madre e figlia ferite: soccorse sul posto e portate in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti con tempestività gli operatori del soccorso stradale, tra cui gli ausiliari del traffico di Anas, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale medico del 118 e i volontari della Vopi. Le due donne, secondo quanto emerso, hanno riportato ferite non gravi.

Stabilizzate sul posto dal personale sanitario, madre e figlia sono state successivamente trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti. Le condizioni cliniche non sarebbero preoccupanti.

Indagini in corso, possibile l’acquisizione di immagini di videosorveglianza

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi e le attività necessarie per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sono state raccolte testimonianze e potrebbero essere visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo quel tratto autostradale.

Nel frattempo, resta alta l’allerta per le ondate di calore. La Protezione Civile della Campania aveva diramato un avviso valido fino a sabato 5 luglio, in riferimento a condizioni climatiche estreme che, come ipotizzato, potrebbero aver contribuito all’incidente.