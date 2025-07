Addio a Julian McMahon, l’attore di Streghe e Nip/Tuck è morto a 56 anni

L’attore si è spento a Clearwater il 2 luglio. La moglie Kelly Paniagua: “Ha combattuto il cancro con coraggio, amava la vita e i suoi fan”.

Julian McMahon si è spento in Florida, l’annuncio della moglie

È morto all’età di 56 anni l’attore australiano Julian McMahon, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie televisive di successo come Streghe, Nip/Tuck e FBI: Most Wanted. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, ma la notizia è stata diffusa soltanto nella serata del 4 luglio da sua moglie Kelly Paniagua attraverso un comunicato.

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”, ha dichiarato la moglie. “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile”, ha aggiunto. Ha poi chiesto rispetto e discrezione per affrontare il dolore in privato.

Dal successo in tv a Hollywood: la carriera tra demoni, chirurghi e supereroi

Nato a Sydney nel 1968, Julian McMahon aveva iniziato la sua carriera come modello, per poi passare alla recitazione alla fine degli anni Ottanta, con la soap australiana The Power, The Passion. Il primo ruolo importante al cinema arrivò nel 1992 con Wet and Wild Summer, ma il vero successo esplose dopo il trasferimento a Hollywood.

La notorietà internazionale arrivò con il ruolo di Cole Turner, il demone dal volto umano nella serie Streghe, andata in onda dal 1998 al 2006. A consolidare la sua fama fu poi la parte del chirurgo Christian Troy nella provocatoria serie Nip/Tuck di Ryan Murphy, interpretazione che gli valse un Golden Globe e l’affetto duraturo del pubblico.

Negli anni successivi, McMahon ha ricoperto il ruolo del cattivo Victor Von Doom nei film dei Fantastici Quattro e quello dell’agente federale Jess LaCroix in FBI: Most Wanted, uno dei suoi ultimi impegni televisivi.

Un artista amato, una carriera ricca e intensa

Capace di interpretare con eguale carisma ruoli da antieroe, medico, criminale e investigatore, Julian McMahon ha lasciato un segno profondo nel mondo della televisione e del cinema, grazie a una carriera variegata e apprezzata in tutto il mondo. I fan lo ricordano per la sua versatilità, la presenza scenica e l’intensità delle sue interpretazioni.

Il suo sorriso, la voce profonda e la capacità di passare dal fascino oscuro alla sensibilità più umana hanno reso indimenticabili molti dei suoi personaggi. Un attore che ha saputo toccare il cuore di milioni di spettatori, oggi in lutto per la sua scomparsa.