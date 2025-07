Taranto, ucciso con dei chiodi nascosti nei wurstel: addio a Bruno, cane eroe dell’Unità Cinofila

Bruno, cane da soccorso pluripremiato, è stato ucciso con un’esca avvelenata. A Taranto si cerca il responsabile di un gesto crudele e disumano.

Bruno trovato morto dal suo conduttore: “Hai salvato vite, e un uomo ti ha tolto la tua”

Era un cane da soccorso, un eroe a quattro zampe, ma è morto nel modo più crudele. Bruno, splendido esemplare dell’Unità Cinofila da Soccorso di Taranto, è stato trovato senza vita questa mattina dal suo conduttore, Arcangelo Caressa. Qualcuno gli ha fatto ingerire dei wurstel imbottiti di chiodi, provocandogli una lenta e dolorosa agonia.

Bruno non era un cane qualunque: era un compagno fedele, un salvatore. In carriera aveva tratto in salvo nove persone disperse, ricevuto riconoscimenti istituzionali, ed era stato immortalato accanto alla presidente del Consiglio. Simbolo vivente del coraggio e della speranza, ora resta solo lo sgomento.

Con il cuore spezzato, Caressa scrive: “Hai dedicato la tua vita a salvare gli uomini, ed è stato un uomo a ucciderti”. Le sue parole hanno commosso l’intera Taranto, profondamente scossa per l’accaduto.

Dolore e rabbia a Taranto: Bruno era un simbolo, ora si cerca giustizia

La morte di Bruno ha lasciato un vuoto enorme nella squadra di soccorso e nell’intera cittadinanza. Era amato, rispettato, conosciuto da tutti per la sua forza, la dedizione, l’umanità che riusciva a trasmettere con lo sguardo. Adesso resta solo il dolore, unito a una profonda rabbia.

La Procura ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto. Le forze dell’ordine stanno acquisendo informazioni e immagini di videosorveglianza per individuare il responsabile del gesto, considerato da tutti un atto disumano e codardo. Non si esclude che si tratti di un atto volontario contro l’animale, che viveva e operava con regolarità sul territorio.

L’ultimo saluto a Bruno, il cane che rappresentava la parte migliore di noi

Chi ha conosciuto Bruno non può dimenticare il suo impegno instancabile, la capacità di muoversi tra le macerie per salvare vite, la calma e la sensibilità con cui affrontava ogni missione. Non era solo un cane addestrato: era parte della squadra, parte della famiglia, parte della comunità di Taranto.

“Ti voglio bene, amico mio. Per sempre con noi”, ha concluso Caressa, in un ultimo saluto che racchiude lo strazio e l’amore di chi, con Bruno, ha condiviso missioni, fatica, speranza. Ora il dovere morale è solo uno: pretendere giustizia per un animale che ha dato tutto, senza chiedere nulla in cambio.