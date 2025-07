Ragazza di 18 anni trovata morta nel letto: i genitori provono a svegliarla ma poi capiscono

Una giovane è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La Procura di Benevento ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Il ritrovamento nella camera da letto

Una ragazza di 18 anni, residente nel Sannio, è stata trovata priva di vita nella mattinata di ieri all’interno della sua abitazione. A scoprire il corpo sono stati i genitori, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La giovane si trovava nel proprio letto e, secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto durante la notte.

L’abitazione, situata in un centro del territorio beneventano, è stata raggiunta dai Carabinieri, che hanno avviato le verifiche preliminari su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento. Non sono emersi al momento elementi evidenti che possano far propendere con certezza per una specifica causa, motivo per cui sono in corso tutti gli accertamenti necessari.

Ipotesi al vaglio e incarico per l’autopsia

Il magistrato incaricato, Marilia Capitanio, ha disposto l’esecuzione di un’autopsia per chiarire le circostanze del decesso. L’incarico è stato affidato al medico legale Emilio D’Oro, che procederà agli esami nelle prossime ore presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove nel frattempo è stata trasferita la salma, attualmente sotto sequestro.

Secondo fonti investigative, non viene esclusa nessuna pista: tra le ipotesi considerate dagli inquirenti vi sono sia quella di un improvviso malore che quella di un eventuale gesto volontario. Solo gli esiti dell’autopsia potranno fornire indicazioni utili a chiarire cosa sia realmente accaduto.

I familiari della giovane, sotto shock, sono stati ascoltati per ricostruire le ultime ore della ragazza. Nessun segno di effrazione sarebbe stato rilevato nell’abitazione, e l’ambiente in cui la giovane è stata rinvenuta non presenterebbe anomalie evidenti, ma ulteriori verifiche sono in corso per escludere ogni eventualità.

L’autorità giudiziaria ha confermato che saranno raccolti ulteriori elementi nei prossimi giorni attraverso esami di laboratorio, analisi tossicologiche e accertamenti approfonditi.