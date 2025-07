Bari, addio a Bruno Lavoratti: il giostraio ideatore del Gomma park che ha fatto sognare generazioni al Parco 2 Giugno

È morto a 76 anni Bruno Lavoratti, ideatore del Gomma Park e figura storica dell’intrattenimento per bambini a Bari. Lascia tre figli che proseguiranno l’attività.

Una vita dedicata al gioco e al sorriso dei più piccoli

Si è spento all’età di 76 anni Bruno Lavoratti, noto a Bari per il suo lungo impegno nel mondo dell’intrattenimento infantile. Giostraio e fondatore del Gomma Park all’interno del Parco 2 Giugno, ha rappresentato per oltre cinquant’anni un punto di riferimento per l’infanzia e per intere generazioni di famiglie. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio.

Originario di una famiglia legata alla tradizione dello spettacolo viaggiante, Lavoratti aveva iniziato la sua attività negli anni ’70, allestendo giostre e attrazioni nell’area di Largo 2 Giugno. La sua dedizione all’intrattenimento e la cura con cui gestiva ogni dettaglio dell’attività lo avevano reso una figura familiare per i frequentatori del parco cittadino.

Nel 1999, spinto dal desiderio di creare uno spazio innovativo e sicuro per il divertimento dei più piccoli, ha fondato uno dei primi parchi di gonfiabili del Sud Italia: il Gomma Park, divenuto in poco tempo una meta amata da bambini e genitori.

Un’eredità raccolta dai figli

Oltre al ricordo personale di chi lo ha conosciuto e frequentato le sue giostre, Bruno Lavoratti lascia anche un’attività viva, che continuerà grazie all’impegno dei suoi tre figli: Elvis, Aldo e Massimiliano. Saranno loro a portare avanti il lavoro iniziato dal padre, mantenendo viva una tradizione familiare che ha accompagnato momenti di festa e spensieratezza per decenni.

Negli anni, il parco di gonfiabili è cresciuto fino a diventare uno spazio stabile e riconoscibile nel cuore di Bari, luogo in cui ogni dettaglio – dai colori alle attrazioni – parlava della passione e dell’attenzione che Lavoratti dedicava al mondo dei bambini. La sua figura resta legata all’idea di un divertimento semplice, accessibile e radicato nel territorio.

Il nome di Bruno Lavoratti continuerà a essere ricordato come quello di un uomo che ha contribuito con impegno e passione a rendere più gioiose le giornate di tanti bambini, lasciando un’impronta visibile nel tessuto sociale della città.