Sondaggi 2025, FdI, Pd e Forza Italia in calo, cresce il M5S, stabile Lega

Nell’ultima rilevazione settimanale di Swg per il TgLa7, il Movimento 5 Stelle segna l’aumento maggiore. Stabili Lega e astenuti

Movimento 5 Stelle in risalita, centrodestra in lieve flessione

Secondo il più recente sondaggio Swg, diffuso il 7 luglio durante il TgLa7, gli orientamenti di voto degli italiani registrano una flessione per i tre principali partiti di centrodestra e centrosinistra. In calo dello 0,2% risultano infatti Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia, mentre si segnala una crescita dello 0,3% per il Movimento 5 Stelle, che si conferma in risalita dopo settimane di stabilità.

In aumento anche Verdi e Sinistra, che crescono di 0,2%, mentre resta stabile la Lega, che non mostra variazioni rispetto alla precedente rilevazione del 30 giugno.

Movimenti tra i partiti minori

Tra le formazioni politiche minori si segnala una crescita dello 0,2% per Italia Viva e +Europa, mentre Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1%. In calo anche la voce “Altre liste”, che segna una flessione dello 0,2%.

Invariata, infine, la percentuale degli indecisi e di coloro che non si esprimono, che resta stabile rispetto alla settimana precedente. Un dato che continua a rappresentare una fetta significativa dell’elettorato italiano.

Scenario politico in lento assestamento

La fotografia settimanale di Swg conferma una fase di assestamento del panorama politico, con oscillazioni contenute tra i principali partiti. La crescita del Movimento 5 Stelle potrebbe essere collegata all’impegno politico su alcuni temi sociali, mentre le lievi perdite del centrodestra non modificano, per ora, gli equilibri generali.