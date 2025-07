Rissa tra invitati a matrimonio e cresima nello stesso ristorante: scintille per apprezzamenti alle ragazze

Un pranzo di nozze e una cresima nello stesso locale finiscono in scontri fisici tra invitati, con l’intervento dei carabinieri e l’apertura di accertamenti.

Scontro tra due ricevimenti in un ristorante del Frusinate

Una giornata di festa si è trasformata in caos nel pomeriggio di sabato in un ristorante situato nella zona Casilina, nel territorio di Ferentino, in provincia di Frosinone. Nel locale si stavano svolgendo in contemporanea due eventi distinti: un pranzo di matrimonio e un ricevimento per una cresima. Secondo quanto emerso, tutto è iniziato senza particolari problemi, con momenti di allegria scanditi da canti e balli nell’area riservata agli sposi.

Con il passare delle ore, alcuni invitati del ricevimento per la cresima, visibilmente alterati dall’alcol, si sono spostati nella zona del matrimonio. Dopo aver inizialmente partecipato con discrezione ai festeggiamenti, rivolgendo anche gli auguri alla coppia, la situazione ha preso una piega diversa quando alcuni di loro avrebbero iniziato a rivolgere sguardi insistenti e apprezzamenti alle giovani presenti tra gli invitati delle nozze.

La lite fuori dal locale e l’arrivo dei carabinieri

Il clima si è rapidamente surriscaldato quando due ragazzi dei due gruppi, già coinvolti in una discussione animata, sono stati invitati dagli altri partecipanti a uscire all’esterno del locale, nel tentativo di evitare che la tensione rovinasse i festeggiamenti. Tuttavia, anziché calmarsi, i due giovani sono stati seguiti da oltre dieci persone tra amici e conoscenti provenienti da entrambi i ricevimenti, e una volta fuori è scoppiata una violenta rissa.

Secondo quanto riferito, la situazione è degenerata in pochi minuti, con calci, pugni e perfino tavoli e sedie lanciati nel piazzale esterno del ristorante. I camerieri, preoccupati per la piega che stava prendendo l’episodio, hanno immediatamente contattato i carabinieri, che sono giunti sul posto trovando un ambiente agitato e confuso. All’arrivo delle forze dell’ordine, molti dei presenti si sono dati alla fuga.

I militari dell’Arma hanno raccolto testimonianze dai dipendenti del locale e acquisito alcuni filmati girati con i cellulari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento sono in corso accertamenti per identificare i responsabili della rissa e valutare eventuali responsabilità penali. Nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave, ma i disordini hanno causato danni e notevole tensione.