Liala Antonino, il messaggio d’amore per la madre Licia Colò: “Siamo una cosa sola”

Nel giorno del compleanno di Licia Colò, la figlia Liala le dedica un lungo post sui social: “L’amore che provo per lei va oltre ogni definizione”.

Il compleanno di Licia Colò e il gesto affettuoso della figlia

In occasione del suo 63esimo compleanno, celebrato il 7 luglio, Licia Colò ha ricevuto un omaggio particolarmente toccante dalla figlia Liala Antonino, 19 anni. Sui social, la ragazza ha pubblicato un video che raccoglie alcuni dei momenti più significativi trascorsi insieme alla madre, accompagnato da parole che raccontano la profondità del loro legame.

«“Sei mai stata innamorata, Liala?” Una domanda che mi hanno fatto alcune volte nel corso della vita alla quale ho sempre faticato a rispondere. Di un ragazzo probabilmente no, non ho mai avuto neanche un’amicizia così tanto profonda da poterla definire amore. “Sì, sono stata innamorata, sono innamorata e per sempre lo sarò”. “Di chi?” “Di mia madre”», scrive Liala nel post pubblicato su Instagram.

Nata dal matrimonio tra la conduttrice e Alessandro Antonino, Liala è arrivata nella vita della madre quando questa aveva già 42 anni. In un’intervista rilasciata a Verissimo, Colò aveva raccontato: «Io non avevo mai voluto un figlio. Devo ringraziare Alessandro perché con lui ho provato questo desiderio». Il nome scelto per la bambina è una combinazione: «Unisce insieme il mio nome, quello di Alessandro e la lettera iniziale della parola “Always”: Licia, Alessandro, always, perché comunque, anche se ora siamo divorziati, saremo sempre madre e padre per lei».

Un rapporto intenso, fatto di quotidianità e reciproca comprensione

Nel post, Liala descrive anche l’evoluzione del suo sguardo sulla madre: «Io non l’ho mai vista come un “personaggio televisivo”, è sempre stata Mamma per me. Da piccola era “quella che lavora sempre”. Da adolescente era “quella che non mi capisce”. Da adulta è “come potrei vivere senza mia madre?”».

Durante un’intervista nella trasmissione La volta buona, la ragazza ha raccontato di aver provato imbarazzo da piccola nel far sapere chi fosse sua madre: «Mi prendevano in giro con battute infelici, dicevano che ero una privilegiata, che a casa avevo gli schiavi, che ero maleducata, una incapace che però aveva avuto tutto perché ero figlia sua».

Oggi Liala vive da sola, ma non lontano dalla madre. Le due si incontrano ogni giorno e Colò spesso pranza da lei: «Almeno quando vado da lei mi nutro», ha detto la conduttrice. Liala, che ama cucinare, le prepara piatti anche da conservare. Il loro rapporto è descritto con parole molto intense: «L’amore che ci lega va ben oltre un qualcosa che si possa descrivere… Io e Mamma siamo una cosa sola… Se una delle due sta male, sta male anche l’altra… Se una è in difficoltà, l’altra è già pronta a rinunciare a tutto per aiutare l’altra».

Nella stessa trasmissione, Licia Colò ha ricordato con ironia le critiche che riceve dalla figlia: «Mia figlia mi critica sempre, perché parlo lentamente, perché mi vesto male…», mentre Liala ha replicato con un sorriso: «Quando volevo parlare di cose leggere, che ne so un rossetto, se ne usciva fuori con qualcosa di filosofico».

Nel finale del messaggio condiviso online, Liala ha scritto: «Mamma, fattelo dire, mi hai creato un bel problema… dopo aver vissuto l’amore più puro, non posso immaginare una vita senza di te. Senza di te sarei persa… Ti amo tanto Mamma».