L’influencer 1727 lancia una raccolta fondi per rimuovere i tatuaggi, ma raccoglie solo 155 euro

L’influencer Algero Corretini chiede aiuto per eliminare i tatuaggi che, secondo lui, ostacolano l’accesso al lavoro: raccolti solo 155 euro in cinque mesi.

Dalla notorietà social alle difficoltà economiche

Da simbolo della viralità a emblema della crisi post-fama. Algero Corretini, noto sui social come 1727Wrldstar, è tornato al centro dell’attenzione dopo aver avviato una raccolta fondi per rimuovere i tatuaggi dal proprio corpo. Una richiesta pubblicata a febbraio 2025 sulla piattaforma GoFundMe, in cui l’influencer spiegava di non riuscire a trovare lavoro a causa della sua immagine troppo marcata.

“Ciao, mi chiamo Algero in arte 1727 o fratellino, ho fatto compagnia a tutta Italia con le mie dirette durante il covid; ora sono rimasto senza soldi e senza casa, non ho un lavoro a causa dei miei tatuaggi. Chiedo una piccola donazione per rimuovere i miei tatuaggi più evidenti e poter mantenere uno stile di vita normale. Grazie”, si legge nel messaggio pubblicato sulla piattaforma.

L’iniziativa, però, non ha ricevuto il riscontro sperato: in cinque mesi sono stati raccolti soltanto 155 euro, una cifra molto distante dall’obiettivo di 14.000 euro fissato da Corretini.

Un passato tra notorietà, eccessi e processi in corso

Lanciato nel mondo dei social nel 2020 con la frase diventata virale “Ho preso il muro fratellì”, pronunciata durante una diretta mentre guidava in modo spericolato, Corretini ha costruito la sua popolarità su contenuti trasgressivi e comportamenti sopra le righe. Con una base di oltre 650.000 follower su Instagram e 250.000 su TikTok, ha collaborato anche con altri volti noti come Massimiliano Minnocci, conosciuto come “Il Brasiliano”.

Negli ultimi tempi, però, la popolarità dell’influencer è calata e le difficoltà personali si sono sommate a quelle legali. Tra i procedimenti giudiziari a suo carico figura una condanna in primo grado per aver aggredito l’ex fidanzata, mentre è ancora in corso un processo per un episodio di violenza che avrebbe avuto luogo a Trastevere.

In merito a quest’ultima vicenda, Corretini si è difeso davanti al giudice lo scorso giugno: “Non ho menato nessuno, quel ragazzo non l’ho mai visto in vita mia. Anzi, quella sera non ero nemmeno in giro: abbiamo ordinato dello champagne su Just Eat con la mia ex e abbiamo fatto una diretta social, è tutto online”.