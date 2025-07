Puglia, cinque bagnanti trascinati via dalle onde, 3 giovanissimi bagnini riescono a metterli in salvo

Cinque turisti in difficoltà a largo di Torre Lapillo sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei bagnini di un lido privato.

Il bagno nonostante il vento: turisti in difficoltà tra le onde

Mattinata movimentata quella di ieri, lunedì 8 luglio a Torre Lapillo, marina del comune di Porto Cesareo, dove cinque turisti, provenienti da Udine e Assisi, hanno deciso di immergersi in mare nonostante le condizioni meteo avverse. Il forte vento e il mare mosso non hanno scoraggiato il gruppo, che si è avventurato nelle acque antistanti la spiaggia libera.

Poco dopo l’ingresso in acqua, le correnti hanno iniziato a trascinarli al largo, rendendo impossibile il rientro a riva. Le urla e la situazione di evidente difficoltà hanno attirato l’attenzione dei bagnini dello stabilimento vicino, l’Orange Sun, che si sono immediatamente attivati per prestare soccorso.

Il salvataggio: prontezza e coraggio dei bagnini

A intervenire sono stati Simone Alemanno, Lorenzo Gala e Alberto Colonna, tre giovanissimi bagnini coordinati da Luigi De Pace, responsabile esperto del lido. I ragazzi non hanno esitato un attimo a tuffarsi tra le onde per raggiungere i cinque turisti in difficoltà. Operando con prontezza e freddezza, sono riusciti a riportare tutti a riva, evitando conseguenze più gravi.

Durante il soccorso, uno dei bagnanti ha accusato un malore a causa dell’acqua ingerita. È stato immediatamente assistito e, dopo le prime cure, si è rapidamente ripreso. Nessuno ha avuto bisogno di ulteriori interventi sanitari.

Il tempestivo intervento dei bagnini ha scongiurato una possibile tragedia, dimostrando ancora una volta l’importanza della sorveglianza anche nelle zone adiacenti agli stabilimenti balneari privati. Nonostante le condizioni meteo fossero avverse, la professionalità e il sangue freddo del personale dell’Orange Sun si sono rivelati determinanti.