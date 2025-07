Muore per salvare il figlio della compagna, addio al 55enne Camillo Cantoli

Un uomo di 55 anni si è sentito male in acqua dopo aver soccorso due bambini in difficoltà tra le onde: inutili i tentativi di rianimarlo.

Due bambini in difficoltà tra le onde

Il dramma si è consumato nel pomeriggio davanti alla spiaggia libera di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, ha perso la vita dopo essersi tuffato per soccorrere due bambini. Secondo le prime ricostruzioni, Cantoli si trovava sul litorale insieme alla compagna, al figlio di lei e a un altro bambino, entrambi di 9 anni, quando i piccoli, durante un bagno, sono stati sorpresi dalla corrente e si sono trovati in difficoltà.

Resosi conto della situazione, l’uomo si è lanciato in acqua per raggiungerli e metterli in salvo. Durante l’intervento, tuttavia, Cantoli avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza in mare. A prestare soccorso sono stati anche i bagnini di due stabilimenti vicini, intervenuti non appena notata la scena. I soccorritori hanno tratto a riva uno dei bambini, mentre l’altro era riuscito autonomamente a guadagnare la spiaggia. Anche Cantoli è stato riportato a riva, ma al momento del recupero era ormai privo di sensi.

I soccorsi e le indagini sulle dotazioni salvavita

I tentativi di rianimazione sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare eventuali responsabilità, soprattutto in merito alle misure di sicurezza presenti lungo quel tratto di spiaggia. Secondo alcune testimonianze, non sarebbe stato immediatamente reperibile un defibrillatore, particolare su cui ora gli investigatori intendono fare luce.

I bambini, sebbene illesi fisicamente, sono stati assistiti per il forte stato di choc. Al momento, le forze dell’ordine stanno raccogliendo le deposizioni dei presenti per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e accertare se tutte le misure di soccorso siano state adottate correttamente e tempestivamente.

Cantoli, residente in Abruzzo, era molto conosciuto nella zona. Il suo gesto ha evitato una tragedia ancora più grande, ma gli è costato la vita.