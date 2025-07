Vacanze in Grecia per Laura Pausini: soggiorno extra lusso con famiglia e amici tra mare, yacht e relax

La cantante italiana trascorre l’estate in Grecia tra relax e comfort, affittando una villa panoramica e uno yacht di lusso insieme a parenti e amici.

Relax e famiglia sulle isole greche

Laura Pausini ha scelto la Grecia per le sue vacanze estive, allontanandosi dagli impegni lavorativi e concedendosi una pausa all’insegna del relax. In compagnia del marito Paolo Carta, della figlia Paola e di un gruppo ristretto di persone care, tra cui la sorella Silvia con i suoi figli, la cantante sta trascorrendo giornate tra mare e panorami mozzafiato.

La destinazione selezionata si presenta come un’oasi esclusiva, immersa nella natura mediterranea. In uno degli scatti pubblicati sui social, si intravede Paola mentre passeggia su una terrazza con vista mare, a testimonianza della bellezza del luogo. Sebbene gli interni della villa non siano visibili, alcuni dettagli mostrano una sistemazione ricercata: veranda coperta, salottino in vimini e decorazioni floreali, tra cui vasi di terracotta con oleandri. Un contesto che unisce eleganza e semplicità, perfetto per un soggiorno privato e rilassante.

Yacht privato e costi da capogiro

Oltre al soggiorno in villa, Laura Pausini e il suo gruppo hanno noleggiato anche uno yacht per esplorare le acque greche. Da alcune immagini condivise, si nota che l’imbarcazione è di grandi dimensioni e accoglie circa 15 persone, un numero che fa pensare a un’imbarcazione di lusso. Anche se non sono noti dettagli ufficiali sul tipo di yacht utilizzato, secondo i portali specializzati nel settore del noleggio nautico, il costo settimanale per un’imbarcazione di simili caratteristiche può superare i 30.000 euro.

Durante la vacanza, la cantante ha mostrato con naturalezza il suo stile estivo, indossando tra l’altro un costume bianco intero ricamato, mettendo in evidenza la sua forma fisica. Un cambiamento frutto di un percorso personale, come spiegato da lei stessa.

Il racconto sulla perdita di peso

Nel mese di aprile 2025, Laura Pausini ha condiviso con i suoi follower un importante traguardo: «Non ho fatto punture né seguito i metodi di moda per dimagrire. Per perdere peso servono soprattutto volontà e sacrificio; se fatto con calma, anche la pelle e l’umore ne beneficiano». La cantante ha dichiarato di aver perso venti chili in circa un anno, seguendo uno stile di vita equilibrato e costante.

Un’estate, dunque, dedicata al benessere e alla famiglia, documentata con discrezione sui social e vissuta tra le bellezze del Mediterraneo.