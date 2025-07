Cena a Porto Cervo, Belen e De Martino riuniti: fan in delirio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati in Sardegna per una cena informale, trascorsa lontano dai riflettori ma sotto gli occhi dei presenti.

Incontro serale a Porto Cervo

Nella serata di lunedì 7 luglio 2025, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati a Porto Cervo, in un noto ristorante della località sarda. I due ex coniugi, entrambi attualmente in vacanza sull’isola con gruppi diversi di amici, si sono riuniti per una cena che ha visto anche la presenza del figlio Santiago. L’occasione non è passata inosservata: sebbene non abbiano posato insieme o mostrato particolare complicità pubblica, la loro presenza nello stesso contesto ha subito attirato l’attenzione.

A documentare il momento è stato il prestigiatore conosciuto sui social come “Magopiti”, che ha pubblicato una fotografia con la showgirl argentina e un breve filmato in cui si esibisce davanti ad alcuni volti noti, tra cui l’attore Biagio Izzo, l’ex calciatore Ciro Ferrara e lo stesso De Martino. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, rilanciando l’attenzione sul rapporto tra i due ex coniugi.

Vacanze separate, ma un momento condiviso

Mentre Belen Rodriguez aveva già anticipato sui social di voler trascorrere un’estate dedicata al figlio, Stefano De Martino ha documentato il proprio soggiorno sull’isola con foto e video in compagnia di amici e colleghi. Nonostante i percorsi separati, entrambi hanno deciso di condividere un momento familiare per il bene di Santiago.

Secondo quanto emerso, la cena si sarebbe svolta in un clima sereno e rilassato, all’interno di un locale esclusivo della costa smeraldina. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali né da parte di Belen né da parte di Stefano, ma i contenuti pubblicati e i tag sui social confermano la presenza di entrambi alla serata.

Il gesto, pur discreto, ha subito alimentato la curiosità dei fan e degli osservatori del mondo dello spettacolo, che continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo riguardante il rapporto tra i due ex partner.