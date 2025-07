Pier Silvio Berlusconi senza freni “The Couple” e “La Talpa”: “Mai visto programmi peggiori”

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, l’amministratore delegato Mediaset ha criticato duramente due format e annunciato la nuova direzione dei reality.

Critiche ai vecchi format e una svolta nei contenuti

Nel corso della serata organizzata da Mediaset per presentare i palinsesti della prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha espresso una valutazione netta su alcuni programmi trasmessi dall’emittente. “The Couple e La Talpa sono i più brutti che abbia mai visto”, ha dichiarato. L’amministratore delegato ha motivato il suo giudizio con un forte disappunto verso le scelte autoriali che hanno caratterizzato i due format: “Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia. La colpa? È degli autori”.

Nel caso di The Couple, la disapprovazione si era già concretizzata nella decisione aziendale di interrompere anticipatamente la trasmissione e devolvere il montepremi da un milione di euro in beneficenza. L’intervento, spiegano da Mediaset, si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento dell’offerta televisiva, con un’attenzione crescente verso format più coerenti con la linea editoriale del gruppo.

Un nuovo corso per Grande Fratello e L’isola dei Famosi

Il progetto di rinnovamento riguarda anche Grande Fratello, che vedrà due edizioni ben distinte: una nella versione nip, dedicata a concorrenti non famosi, e una in versione vip. La prima sarà affidata alla conduzione di Simona Ventura e andrà in onda in autunno, mentre quella primaverile sarà guidata da Alfonso Signorini. L’obiettivo è ridurre la durata complessiva del reality, che nelle ultime edizioni ha superato i sette mesi, e favorire una narrazione più intensa e centrata sulle storie personali dei partecipanti.

“La casa non dovrà essere un albergo, con persone che entrano ed escono. Il pubblico deve avere tempo di affezionarsi”, ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, indicando una maggiore selezione nel cast e l’intenzione di dare spazio a protagonisti con storie significative e background differenti. Anche le dirette serali, secondo quanto anticipato, potrebbero subire delle modifiche, senza l’obbligo di concludersi entro la mezzanotte, lasciando spazio a scelte più flessibili.

Possibile ritorno per L’isola dei Famosi

Nel piano editoriale presentato, è emersa anche l’intenzione di riportare L’isola dei Famosi nel 2026, nonostante gli ascolti non entusiasmanti dell’ultima edizione condotta da Veronica Gentili. Il format tornerà nella tarda primavera, dopo le due edizioni di Grande Fratello, e godrà di una nuova opportunità grazie alla linea narrativa adottata e al cast che, secondo l’azienda, ha funzionato in termini di contenuto. La scelta riflette la volontà di proseguire con un prodotto ritenuto coerente con gli obiettivi strategici, al di là dei numeri.