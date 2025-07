Ilary Blasi parla del legame con Bastian Muller: “Non escludo le nozze”

La conduttrice chiarisce le voci su un possibile matrimonio con l’imprenditore tedesco: “Prima devo chiudere definitivamente con Totti, ma non ho paura di risposarmi”.

Chiarimenti sul rapporto con Muller e le foto al lago di Como

Ilary Blasi, impegnata alla conduzione del programma musicale Battiti Live, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale ha affrontato alcune indiscrezioni circolate recentemente sulla sua relazione con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco conosciuto dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha smentito di aver ricevuto una proposta di matrimonio formale, pur ammettendo che la prospettiva di un futuro insieme non è affatto esclusa.

La voce di una presunta proposta era circolata a seguito della pubblicazione di alcune immagini in cui la coppia si trovava in barca sul lago di Como, con Muller apparentemente intento a porgere un anello. Blasi ha spiegato: “Stavamo scherzando tra noi. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: ‘Mi devi dire qualcosa?’. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello”. Nessuna proposta, dunque, ma il sentimento tra i due è solido, come dimostra anche la descrizione che ne fa Blasi: “È un uomo protettivo, romantico. La prima cosa che mi ha colpito è che non sapeva chi fossi, non era nel meccanismo e non si è reso conto di quello che lo aspettava”.

Ilary: “Non ho paura del matrimonio, ma sono ancora sposata”

Nel corso dell’intervista, Ilary Blasi ha aggiunto un dettaglio personale relativo alla sua situazione matrimoniale ancora in via di definizione: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

L’attenzione mediatica resta alta sul futuro della conduttrice, che dopo la separazione da Totti ha intrapreso un nuovo percorso personale e professionale, tornando in televisione con progetti importanti e al fianco di nuovi partner.

Commenti musicali da Battiti Live: “Achille Lauro? Sexy e intrigante”

Nel suo ruolo alla guida di Battiti Live, la conduttrice ha anche commentato le tendenze musicali dell’estate, esprimendo particolare interesse per alcuni artisti italiani. Tra questi, Achille Lauro, sul quale ha detto: “È sexy, ha un suo perché, uno sguardo intrigante”. Blasi ha poi citato alcuni brani che stanno caratterizzando la stagione: “Il tormentone è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, visto che è la sigla di Battiti Live, ma mi piace anche Oh ma di Rocco Hunt e Noemi”.