Scava nella sabbia con i fratellini una buca di un metro e mezzo, la buca lo inghiotte, muore in vacanza sotto gli occhi del padre

Il giovane stava scavando una buca con i fratellini quando le pareti sono crollate, seppellendolo. Inutili i soccorsi. Indagini in corso sulla dinamica.

Crolla la sabbia mentre gioca, perde la vita un 17enne

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dopo essere stato travolto da una massa di sabbia. Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia presso un camping della zona e, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, stava giocando in spiaggia con i fratellini quando si è verificata la tragedia. Aveva scavato una buca profonda circa un metro e mezzo, in cui si era poi introdotto. In quel momento, le pareti della cavità sono crollate improvvisamente, seppellendolo completamente.

I fratellini, che si erano allontanati per un breve momento, si sono accorti di quanto accaduto al loro ritorno. È stato il padre del ragazzo a contattare immediatamente i soccorsi, ma al loro arrivo non è stato possibile fare nulla: il 17enne era già deceduto. Gli operatori del 118, intervenuti con urgenza, hanno solo potuto constatare il decesso del giovane.

La procura di Civitavecchia valuta gli sviluppi dell’inchiesta

Il ragazzo e la sua famiglia, residenti a Roma, soggiornavano al camping villaggio La California, una struttura ricettiva della costa tirrenica laziale. La giornata, iniziata come un normale momento di vacanza, si è trasformata in pochi istanti in un evento tragico. Diverse persone presenti in spiaggia hanno assistito alla scena, rimanendo profondamente scosse.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Tuscania, che stanno raccogliendo testimonianze utili per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, la salma del ragazzo è stata messa a disposizione della procura di Civitavecchia, che dovrà valutare se esistano elementi per l’apertura di un procedimento penale. Tra le ipotesi al vaglio, si ipotizza un incidente avvenuto in modo del tutto accidentale, durante un’attività ludica in spiaggia.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando i familiari e i testimoni presenti al momento del fatto, per ricostruire con precisione quanto avvenuto. L’area della spiaggia dove si è verificato il crollo è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnici.