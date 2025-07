Cinque Terre, si lancia dalla scogliera sulla via dell’Amore dopo un litigio con la fidanzata: muore ragazzo di 26 anni

Il giovane si trovava in vacanza con la fidanzata a Manarola: si è gettato dalla Via dell’Amore dopo una discussione ed è morto sul colpo.

Turista precipita in mare dopo un litigio sulla Via dell’Amore

Un turista australiano di 26 anni ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì a Manarola, frazione del comune di Riomaggiore, alle Cinque Terre, dopo essersi lanciato in mare da un tratto della celebre Via dell’Amore, sentiero panoramico a picco sul mare. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe avvenuto al termine di un acceso diverbio con la fidanzata, con la quale stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Italia.

La tragedia si è consumata in pochi attimi. Dopo aver scavalcato una ringhiera di protezione, il giovane si sarebbe gettato nel vuoto da un’altezza superiore ai dieci metri, impattando violentemente contro l’acqua sottostante. La fidanzata, sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti mezzi della Guardia costiera, Vigili del Fuoco e due ambulanze, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il corpo del ragazzo è stato recuperato poco dopo da una motovedetta della Capitaneria di Porto e trasferito a riva.

Avviate indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto

La fidanzata è stata accompagnata in stato confusionale all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove ha ricevuto supporto psicologico. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Spezia, hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione l’accaduto. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte, sebbene le testimonianze raccolte finora sembrino confermare un gesto volontario da parte del ragazzo.

Secondo i primi riscontri, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo una lite con la compagna. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto dettato dall’impulsività o da un’intenzione più grave. È stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane per accertare le esatte cause della morte: si ipotizza che il decesso possa essere avvenuto per l’impatto con l’acqua oppure per annegamento, in considerazione delle condizioni del mare al momento della caduta.

L’episodio ha scosso profondamente residenti e turisti presenti nella zona, frequentata quotidianamente da centinaia di visitatori. Le autorità stanno valutando eventuali misure aggiuntive di sicurezza lungo il percorso panoramico. La Via dell’Amore, considerata uno dei tratti più suggestivi delle Cinque Terre, era stata recentemente riaperta dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di consolidamento.