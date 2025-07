Accoglienza da star in discoteca per Wanna Marchi durante una serata lgbtq

L’ex volto delle televendite, oggi 82enne, partecipa a un evento notturno a Torino e viene accolta con entusiasmo da centinaia di giovani.

Una serata insolita per un’ex icona televisiva

Nel corso di una serata a tema lgbtq organizzata in una discoteca di Torino, l’ex personaggio televisivo Wanna Marchi, oggi 82 anni, è stata invitata come ospite d’onore e accolta da numerosi partecipanti con entusiasmo e applausi. L’ex conduttrice, nota negli anni ’90 per la sua attività nelle televendite, ha fatto il suo ingresso nel locale con abbigliamento appariscente: leggins neri e maglia dorata con paillettes.

Durante l’evento, Marchi è salita in consolle dove ha interagito con il pubblico, cantando al microfono e partecipando attivamente all’animazione della serata. Diversi video e foto pubblicati sui social hanno documentato il clima festoso in sala e la reazione calorosa dei presenti. Prima di lasciare il locale, si è fermata a lungo per scattare selfie e firmare autografi, intrattenendosi con i ragazzi che le si sono avvicinati per un saluto.

Una nuova fase tra cucina e intrattenimento

Dopo la chiusura definitiva del suo percorso giudiziario, Wanna Marchi ha scelto di dedicarsi a nuove attività, tra cui la cucina. Negli ultimi tempi ha iniziato a proporsi come chef a domicilio, partecipando anche a dirette streaming e contenuti digitali dedicati al cibo, in collaborazione con altri creator del settore gastronomico.

Pur non avendo abbandonato del tutto la sfera dell’intrattenimento, le sue apparizioni pubbliche sono diventate più occasionali e mirate. In particolare, le partecipazioni a eventi o serate in locali notturni rappresentano una forma saltuaria di ritorno sul palco, spesso accolte con curiosità dal pubblico più giovane, che la conosce prevalentemente attraverso contenuti diffusi online.

La serata di Torino ha dimostrato l’interesse ancora vivo nei confronti del personaggio, che rimane uno dei volti più riconoscibili del panorama televisivo italiano di fine Novecento. Il contesto informale dell’evento, unito all’accoglienza calorosa dei presenti, ha trasformato la partecipazione in un momento celebrativo, tra musica, cori e interazioni dirette con i partecipanti.