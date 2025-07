Totti in vacanza con Noemi e i figli vede una scimmia: “E’ uguale a Chanel”

L’ex capitano della Roma è partito con Noemi Bocchi e tutti i figli per la prima vacanza all’estero insieme: momenti di relax e battute social.

Un viaggio inedito per la nuova famiglia allargata

Francesco Totti si trova in Indonesia insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli nati dalle rispettive relazioni precedenti. È la prima volta che l’ex calciatore affronta una vacanza in formato famiglia allargata, riunendo i suoi tre figli avuti da Ilary Blasi – Cristian, Chanel e Isabel – con Tommaso e Sofia, nati dal matrimonio di Noemi con Mario Caucci.

Il viaggio, ampiamente documentato attraverso Instagram, ha mostrato momenti di serenità e interazione tra i ragazzi, anche se, secondo indiscrezioni, non tutti i rapporti sarebbero ancora consolidati. In particolare, sembra che l’intesa tra Chanel e Sofia, entrambe adolescenti, non sia ancora del tutto sviluppata, mentre Isabel, figlia più piccola di Totti, appare maggiormente coinvolta nei momenti di gruppo.

La destinazione asiatica, con i suoi paesaggi e la natura esotica, ha fatto da sfondo a questa esperienza condivisa, che per molti rappresenta anche una fase di assestamento tra i due nuclei familiari. Dalle immagini condivise sui social si percepisce un clima disteso e informale, con numerose attività all’aperto, escursioni e scene di vita quotidiana.

La battuta virale tra Totti e Chanel

Uno dei momenti più commentati sui social è arrivato durante una visita a un’area frequentata da scimmie, ripresa da Chanel Totti in una storia su Instagram. Mentre filmava gli animali, ha attirato l’attenzione del padre, che non ha perso l’occasione per ironizzare. Osservando una scimmia seduta con espressione seria, Totti ha commentato: “Quella è Chanel”, suscitando le risate di chi era con lui. “Guarda, guarda come sta”, ha aggiunto scherzando.

La risposta della ragazza è stata immediata e giocosa: “100% io”, ha scritto nelle storie, accettando il tono leggero del padre. Il siparietto ha generato grande simpatia online, anche perché conferma il ritrovato rapporto tra i due, che negli ultimi mesi sembrava essersi rafforzato dopo un periodo di distanza legato alla separazione tra i genitori.

Il viaggio in Indonesia prosegue tra momenti familiari e ironie condivise, offrendo uno spaccato autentico della quotidianità di una famiglia celebre che cerca nuovi equilibri lontano dai riflettori.