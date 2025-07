Bari, scontro tra due vetture, un’auto centra in pieno tubo del gas, paura in via Amendola

Carambola tra due vetture in via Amendola: una di queste finisce contro un tubo del gas provocando la fuga dei residenti e l’intervento dei pompieri.

Incidente e fuga di gas in piena città

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Bari, in via Amendola, dove un’automobile, coinvolta in una collisione con un altro veicolo, è finita contro un tubo del gas metano, tranciandolo di netto. L’urto ha provocato una fuga di gas che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una carambola tra due auto, una delle quali è terminata contro l’impianto del metano, danneggiandolo in modo significativo.

Vigili del fuoco in azione, area messa in sicurezza

Subito dopo l’impatto si è verificata una copiosa fuoriuscita di gas che ha spinto diversi passanti e residenti a mettersi in fuga per precauzione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Il traffico in zona è stato temporaneamente deviato, per consentire agli operatori di lavorare senza rischi. Non si segnalano feriti gravi, ma il danno al tubo ha comportato un elevato rischio per l’incolumità pubblica, evitato grazie al tempestivo intervento delle autorità.