Irruzione a una festa di compleanno, entra in un casolare e spara, uccisa una donna ferita la figlia

Un uomo di 70 anni fa irruzione armato in un casolare e apre il fuoco: morta una donna di 44 anni, ferita la figlia.

Tragedia durante una festa a Marotta di Mondolfo

Drammatico episodio venerdì sera a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino, dove un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in un casolare durante una festa di compleanno e ha aperto il fuoco contro i presenti. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 19, durante una festa organizzata per una bambina di 5 anni. La vittima è la nonna della piccola, Griselda Cassia Nunez, di 44 anni. Gravemente ferita anche la madre della bimba, di 28 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona.

All’interno della casa erano presenti altri bambini, messi in salvo da una delle mamme presenti, che ha evitato conseguenze ancora più tragiche. L’aggressore si è poi barricato all’interno dell’abitazione per circa tre ore, prima di arrendersi spontaneamente ai carabinieri intorno alle 22.

L’uomo si è arreso dopo ore di tensione

Secondo le prime informazioni, il settantenne avrebbe sparato colpendo la 44enne e la figlia, mentre era in corso la festa nel casolare. Quando i militari dell’Arma sono riusciti a entrare, per Griselda Cassia Nunez non c’era più nulla da fare. La figlia, raggiunta anche lei da uno o più colpi d’arma da fuoco, è stata stabilizzata e trasportata in condizioni gravi in ospedale, dove è attualmente ricoverata. Le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, una volta fermato, è stato accompagnato in caserma e sottoposto a interrogatorio. Al momento non è stato reso noto il movente alla base del gesto. Fonti investigative ipotizzano che possa trattarsi di un parente delle due donne colpite, ma tale circostanza non è stata ancora ufficialmente confermata.

Indagini in corso, ignoto il movente della sparatoria

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire i contorni della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti alla festa, mentre si attendono riscontri ufficiali sulla relazione tra l’uomo e le vittime. Sotto esame anche l’arma utilizzata e il passato del settantenne.

Nel frattempo, la piccola festeggiata e gli altri bambini presenti sono stati affidati alle cure dei familiari, profondamente scossi dall’accaduto. L’intera comunità di Marotta di Mondolfo è sconvolta per la tragedia che si è consumata in un contesto di festa e serenità.