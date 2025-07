Marco Rizzo: accusa i leader europei: “Vogliono la guerra per restare al potere”

Il leader di Democrazia Sovrana Popolare mette in guardia: l’Occidente è fragile, solo un cambio di rotta può evitare un nuovo conflitto globale.

Rizzo: “Siamo in una crisi globale, anche il dollaro è in bilico”

Intervenendo nel programma 4 di sera estate in onda su Rete4, Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, ha lanciato un forte allarme sulla situazione internazionale. Per il politico, il momento attuale rappresenta una fase di transizione estremamente pericolosa, dove si intrecciano crisi economiche, tensioni militari e scontri tra potenze mondiali.

“Siamo in forte crisi, gli stessi Stati Uniti sono in crisi: sarà il dollaro la moneta con cui verrà informata l’economia nei prossimi anni oppure no? Quindi è chiaro che stiamo vivendo un passaggio molto pericoloso”, ha dichiarato Rizzo, esprimendo preoccupazione per la fragilità del sistema occidentale.

“Trump può evitare la guerra, ma deve sottrarsi ai poteri forti”

Secondo Rizzo, l’unica possibilità per scongiurare un’escalation globale potrebbe arrivare da Donald Trump, a condizione che l’ex presidente americano scelga una via diversa rispetto al passato: “Dovremmo sperare che Trump vada davvero verso la pace e non verso la guerra, perché potrebbe essere che questo processo che è in atto si concluda con una guerra mondiale.”

Il rischio evocato è quello di un conflitto nucleare, che secondo Rizzo segnerebbe la fine per tutti: “È finita per tutti. Noi dobbiamo sperare che ci sia la pace.”

Accusa ai leader europei: “Vogliono la guerra per restare al potere”

Nel suo intervento, il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ha puntato il dito contro quelli che definisce “sostenitori della guerra” nei palazzi del potere occidentale: “C’è un mondo trasversale che tira dalla parte della guerra. Se riuscissimo a capire se Trump è condizionato dal vecchio, cioè da quello stato profondo di Kamala Harris, di Joe Biden, dei nostri burocrati tecnocrati europei…”

Secondo Rizzo, alcune figure di vertice in Europa vedrebbero nel conflitto una garanzia di permanenza al potere: “Sto parlando di Macron, della Von der Leyen, di Draghi, di Merz… L’Europa è molto debole, di fatto non esiste”, ha affermato, sottolineando come lo scenario attuale sia dominato dalle scelte della politica americana e dalle mosse di Trump.