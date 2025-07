Fiammata durante la grigliata: 20enne e 14enne in gravi condizioni a Bari

Durante una grigliata tra amici, un ritorno di fiamma ustiona due ragazzi. Entrambi in prognosi riservata al Policlinico di Bari.

Il barbecue nel cortile si trasforma in un inferno

Una serata tra amici si è trasformata in un dramma a Bisceglie, dove due giovani sono rimasti gravemente ustionati durante una grigliata. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì, in una palazzina di via Fragata, dove un gruppo di sei ragazzi si era ritrovato per cenare all’aperto.

Intorno alle 22, mentre si preparava la brace, un’improvvisa fiammata ha investito Salvatore, vent’anni, e Luca, appena 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe da attribuire all’utilizzo incauto di alcol etilico per alimentare il fuoco del barbecue, che avrebbe provocato un ritorno di fiamma incontrollato.

Condizioni gravi, trasferiti d’urgenza al Policlinico di Bari

I due ragazzi, i soli rimasti feriti tra i partecipanti, avrebbero tentato inizialmente di spegnere le fiamme da soli, prima di lanciare l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Molfetta e Barletta, insieme al personale sanitario. I primi soccorsi sono stati prestati all’ospedale di Bisceglie, dove i giovani sono stati stabilizzati in codice rosso, per poi essere trasferiti al Policlinico di Bari in condizioni preoccupanti.

Il ragazzo più grande è stato ricoverato in Rianimazione, con ustioni estese su gran parte del corpo, inclusi il viso e il torace. Le sue condizioni sono definite critiche. Il quattordicenne, con ustioni su oltre il 30% del corpo, è stato invece accolto nel reparto del Centro ustioni, con lesioni soprattutto al volto e al torace, tali da rendere difficoltosa persino l’apertura degli occhi.

Trattamenti specialistici e prognosi riservata

Le équipe mediche del Policlinico sono intervenute con tempestività. Su entrambi i ragazzi sono stati applicati trattamenti innovativi come l’escarolisi enzimatica, una tecnica che consente la rimozione dei tessuti ustionati in modo non invasivo, evitando il ricorso alla chirurgia e riducendo la perdita di sangue.

Al momento, entrambi i giovani restano in prognosi riservata. Le autorità stanno cercando di chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente, mentre la città è scossa per la tragedia che ha colpito due famiglie durante quella che doveva essere solo una serata di festa.