Alessandro muore nel Naviglio la notte del suo compleanno: aveva solo 24 anni

Tragedia a Corsico: un giovane di 24 anni è morto finendo con l’auto nel Naviglio, poche ore prima di compiere gli anni.

La tragedia nella notte lungo il Naviglio

Si chiamava Alessandro Nebbiolini e avrebbe compiuto 24 anni proprio il giorno dell’incidente. Abitava in via Alzaia Trieste a Corsico, poco distante dal punto in cui la sua vita si è spezzata. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:30, il giovane è finito con la propria auto nelle acque del Naviglio, perdendo la vita sul colpo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno udito un forte tonfo e poi visto una vettura precipitare nel canale. Il drammatico incidente è avvenuto a pochi chilometri da Milano, lungo un tratto di strada che costeggia il canale. Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro stava rincasando dopo una serata con gli amici.

Interventi immediati ma inutili

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, i carabinieri di Corsico, i vigili del fuoco e le unità specializzate, tra cui i sommozzatori e una autogru dal Comando di Lodi, utilizzata per recuperare la vettura sommersa. Il corpo del giovane è stato estratto dalle acque dai nuclei Darwin, Cuoco e Fluviale, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, Alessandro si trovava da solo al momento dell’incidente. Non ci sarebbero altre auto coinvolte e il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo in modo autonomo. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione, ma tutto lascia pensare a una tragica fatalità.

Un compleanno che si trasforma in lutto

La notizia della morte di Alessandro Nebbiolini ha sconvolto la comunità di Corsico, dove il ragazzo era conosciuto e stimato. I suoi amici avevano da poco festeggiato insieme a lui, senza immaginare che quella notte si sarebbe trasformata in un incubo. Il giorno che doveva celebrare la sua nascita si è trasformato in una data di lutto e incredulità.

In queste ore, tanti i messaggi di cordoglio e dolore che si stanno moltiplicando sui social, dove amici e conoscenti lo ricordano con affetto. Il silenzio del Naviglio, all’alba del suo compleanno, ha accolto per sempre il suo ultimo viaggio.