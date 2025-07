“Trattamento diverso per Sinner”, bufera sulla Pellegrini dopo Wimbledon: “Scusati!” lei replica senza filtri

Tifosi scatenati sui social dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon: pioggia di commenti contro Federica Pellegrini per una vecchia dichiarazione sul caso Clostebol.

Scontro social dopo Wimbledon

Dopo il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, una valanga di commenti ha colpito il profilo Instagram di Federica Pellegrini. I tifosi del tennista altoatesino hanno ripreso una sua vecchia dichiarazione sul caso Clostebol, risalente a mesi fa, in cui la campionessa di nuoto aveva sottolineato come la vicenda che aveva coinvolto Sinner fosse stata trattata in modo diverso rispetto a quella di altri atleti.

In quell’occasione, intervistata da La Repubblica, Pellegrini aveva affermato: “Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi”. Quelle parole, rilasciate in riferimento alla sospensione di tre mesi per il tennista, erano tornate prepotentemente in auge subito dopo la vittoria del numero uno al mondo sull’erba londinese.

Valanga di commenti e replica diretta

La bacheca social dell’ex nuotatrice è stata invasa da commenti: richieste di scuse, ironie, provocazioni e, in alcuni casi, insulti. Alcuni messaggi recitano frasi come “Il fegato è integro?”, con riferimento al presunto rancore nei confronti del successo di Sinner. Di fronte a queste accuse, Pellegrini ha risposto direttamente in alcune storie e nei commenti: “Voi state male… moooolto”, “Io sono molto umile e soprattutto coerente” e ancora “Comprensione del testo come sempre sotto zero”.

Molti utenti l’hanno accusata di presunzione, contrapponendo il suo atteggiamento a quello considerato più misurato di Sinner. La vincitrice olimpica ha però ribadito di non aver mai espresso sentimenti contrari al tennista, né di aver voluto alimentare polemiche gratuite.

“Rimango della mia pacata opinione”

Oggi membro del CIO, Pellegrini ha poi ribadito la sua posizione anche su X, senza ritrattare: “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere”.

Nel corso dei mesi, l’ex nuotatrice aveva anche menzionato il collega Thomas Ceccon per sostenere la sua tesi sulla gestione del caso Sinner, spiegando che anche lui avrebbe avuto una percezione simile: “Io so cosa pensa”.