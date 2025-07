Giorgia Decaro si laurea con lode in Giurisprudenza, “Sto diventando vecchio”: il post ironico dell’ex sindaco di Bari

Conseguita la laurea con 110 e lode in Giurisprudenza da Giorgia Decaro, figlia dell’europarlamentare ed ex sindaco di Bari. Auguri sui social di padre e zio.

Un traguardo importante celebrato in famiglia

La giornata del 14 luglio ha segnato un momento significativo per la famiglia Decaro, grazie alla laurea con il massimo dei voti e la lode ottenuta da Giorgia Decaro. La giovane, figlia dell’europarlamentare ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha completato il percorso di studi in Giurisprudenza, suscitando emozione e orgoglio tra i parenti più stretti.

A dare per primo la notizia è stato lo zio Nicola Decaro, che ha voluto rendere pubblica la gioia per il doppio anniversario familiare. “Dopo 25 anni esatti dalla mia laurea, festeggiamo la prima laureata della nuova generazione”, ha scritto in un post pubblicato sui social, accompagnando il messaggio con una fotografia di Giorgia, sorridente e visibilmente felice per il traguardo raggiunto.

Le parole del padre Antonio Decaro

Anche Antonio Decaro ha voluto condividere la propria emozione, affidando ai social un messaggio carico di orgoglio e con una punta di ironia. “Oggi ho capito che sto diventando vecchio”, ha scritto l’ex primo cittadino di Bari, esprimendo così il proprio affetto per la figlia e l’importanza del momento per tutta la famiglia.

Il traguardo accademico di Giorgia Decaro rappresenta un nuovo passo per le giovani generazioni della famiglia, suscitando numerosi messaggi di congratulazioni e apprezzamenti da parte di amici e conoscenti.