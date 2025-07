“Con Schlein mi sentivo isolata”. Eleonora Talli lascia il Pd e passa a Fratelli d’Italia

La consigliera romana Eleonora Talli abbandona il Partito Democratico: “Non ero più rappresentata, oggi FdI è l’unico centro vero”.

La rottura con il Pd: “Mi ignoravano anche se ero la più votata”

Eleonora Talli Giottoli, consigliera del Municipio VIII di Roma, ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, spiegando le ragioni del suo passaggio a Fratelli d’Italia. Intervistata da Il Tempo, ha raccontato il profondo disagio vissuto all’interno del partito guidato da Elly Schlein. “Nel Pd stavo male. Non riuscivo più a lavorare, ad avere quell’agibilità che consente a un amministratore di risolvere i problemi”, ha dichiarato la Talli.

La sua esperienza è diventata sempre più difficile: “La commissione che presiedevo era bloccata. Eppure ero arrivata prima tra gli eletti, ma non venivo neanche considerata. È evidente che il Pd, da un po’ di tempo a questa parte, non è più un partito plurale”.

“Da cattolica e moderata, non mi sentivo più rappresentata”

La consigliera ha motivato il suo allontanamento con una riflessione ideologica profonda: “Sono sempre stata moderata, centrista e cattolica praticante. Questi valori, oggi, non trovano più spazio al Nazareno. Da quando è arrivata Schlein, chi la pensa in modo diverso viene isolato. Quando nacque il Pd con Veltroni, non era affatto così”.

Secondo Talli, Giorgia Meloni rappresenta oggi l’unico centro reale nel panorama politico italiano. “Non ho cambiato il mio modo di essere. I miei concittadini mi hanno sempre votata come persona, continueranno a farlo. Ho scelto il partito che più rappresenta gli ultimi. Ci ho messo quindici anni per cambiare idea, ma è stata una scelta ponderata”.

“Meloni? Una leader che ho sempre ammirato”

Talli ha parlato anche del suo rapporto, seppur a distanza, con la figura della presidente del Consiglio: “Pur essendo cresciuta politicamente da un’altra parte, ho sempre riconosciuto il valore di Giorgia Meloni, che è partita dal basso. Abitava nel palazzo dei miei nonni. Mio nonno, pur avendo idee diverse, diceva che quella ragazza sarebbe arrivata lontano”.

Sull’accoglienza nel nuovo partito ha aggiunto: “Mi sono sentita subito in una grande famiglia. Quella di un partito di estrema destra è una narrazione strumentale. Fratelli d’Italia è una forza moderata con valori chiari, lontani da ogni estremismo. Oggi finalmente mi sento libera dal fuoco amico che mi faceva stare male, anche fisicamente. Qui contano solo bravura, competenza e serietà”.