Vittorio Feltri inchioda l’Italia: “Imparate da Sinner cos’è la dignità”

Vittorio Feltri celebra Jannik Sinner: più di un atleta, è un esempio di coraggio e disciplina in un’epoca di fragilità e lamenti social.

La rinascita di un campione

Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 non è solo una pagina straordinaria della storia del tennis italiano. È la conferma che il talento, da solo, non basta: serve forza mentale, resistenza e dignità. Un percorso fatto anche di cadute e momenti difficili, come ha ricordato Vittorio Feltri nel suo editoriale su Il Giornale, rispondendo a chi aveva criticato l’atleta nei momenti bui.

“Sinner, 23 anni, ha vissuto un annus horribilis. Non ci sono solo le sconfitte che tu hai menzionato, ma anche due positività per clostebol, un anabolizzante, a causa delle quali è stato sospeso per tre mesi, da febbraio a maggio”, ha scritto Feltri, ricordando che si trattava di una contaminazione accidentale, avvenuta durante un massaggio. Ma, anche senza dolo, l’ombra del sospetto è pesante da portare. “Sinner ha considerato di ritirarsi, sentendosi perso. Ed è proprio in quel momento che ha mostrato la sua tempra al mondo intero”.

Una lezione che va oltre lo sport

Secondo Feltri, ciò che rende grande Sinner non è solo la vittoria sull’erba londinese, ma la capacità di attraversare la tempesta e uscirne più forte. “Forse allora va rivalutata la sconfitta. Non come vergogna, ma come opportunità. Nessun talento si forgia senza passare per il fuoco della prova”. La parabola del giovane altoatesino diventa così simbolo di un approccio diverso alla vita: un modo sobrio, composto, silenzioso ma efficace di affrontare le sfide.

Feltri sottolinea il contrasto con la società odierna, dove “in un’epoca di lamenti e selfie, l’altoatesino insegna che i grandi non urlano. Stringono i denti e rispondono col talento e con i fatti”. Una frase che colpisce come un rovescio vincente, capace di racchiudere lo spirito di Jannik Sinner, che ha preferito il lavoro duro ai riflettori, la disciplina al vittimismo, la sostanza all’apparenza.

Un messaggio per il Paese intero

La chiusura dell’intervento di Feltri è un vero manifesto: “Non è semplicemente un campione, è un messaggio ambulante di disciplina, sobrietà e dignità, da cui trarre ispirazione. Una lezione per il Paese, non solo per lo sport”.

In un’Italia spesso incline al vittimismo e alla ricerca dell’alibi, l’esempio di Sinner rappresenta un richiamo al merito, alla costanza e alla responsabilità personale. E, per una volta, la racchetta di un tennista diventa strumento non solo di gioco, ma di insegnamento civile.

