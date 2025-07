Meloni agli 007: “Ogni giorno a Palazzo Chigi è come un lancio col paracadute”

La premier incontra i nuovi agenti dell’intelligence e racconta la pressione delle scelte politiche: “Se sbaglio io, pagano anche gli italiani”

L’analogia col pilota Usa e il “peso delle decisioni”

«Ogni giorno per me è come un lancio con il paracadute». Con questa immagine potente Giorgia Meloni ha parlato del suo ruolo da presidente del Consiglio, davanti ai neoassunti del comparto intelligence. Un discorso intenso, durante il quale la premier ha voluto condividere la pressione e la responsabilità che accompagna ogni sua scelta, citando la storia di Charles “Charlie” Plumb, il pilota americano prigioniero in Vietnam.

«Ci sono tante decisioni delicate e difficili da prendere in poco tempo, che non ammettono errori. La posta in gioco è altissima», ha spiegato la presidente del Consiglio. Ma la differenza, ha sottolineato, è che le sue decisioni non ricadono solo su se stessa.

“Se qualcuno non prepara il mio paracadute, pagano gli italiani”

«Se io sbaglio il lancio – ha aggiunto Meloni – non sarò l’unica a pagarne le conseguenze. Se qualcuno non ha preparato il mio paracadute, altri italiani la pagheranno». Una frase che fotografa perfettamente la pressione quotidiana della politica, dove ogni errore può avere effetti collettivi.

Il riferimento al mondo dell’intelligence non è casuale: la premier ha voluto sottolineare il valore cruciale della collaborazione, della preparazione, del lavoro di squadra. In un sistema complesso come quello statale, ogni anello – anche il più silenzioso – è fondamentale per garantire sicurezza, stabilità e decisioni consapevoli.

Un messaggio ai nuovi agenti: “Siete parte di una missione comune”

L’intervento davanti ai nuovi agenti segreti è stato anche un modo per ringraziare chi lavora dietro le quinte per la sicurezza del Paese. «Ognuno di voi – ha detto – è parte di questa missione. E ognuno ha in mano un pezzo del destino dell’Italia».

Con queste parole, Giorgia Meloni ha rafforzato la visione di una guida politica come parte di un ingranaggio più grande, dove responsabilità e fiducia reciproca fanno la differenza.