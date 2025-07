San Siro, durante il concerto di Mengoni un suo amico alza un cartello: “Lo sto per fare”, cosa accade dopo

Durante il live milanese di Marco Mengoni, un amico del cantante ha chiesto al compagno di sposarlo. L’artista ha accettato di fare da testimone alle nozze.

Un gesto inaspettato tra palco e tribuna

Durante il concerto tenuto da Marco Mengoni allo stadio San Siro nella serata del 14 luglio, uno dei momenti più celebrati dell’evento non è stato musicale. Protagonisti della scena, oltre al cantante, sono stati due spettatori, Giulio e Mario, legati da una relazione affettiva. Giulio, amico di lunga data di Mengoni, ha colto l’occasione del live per fare una proposta di matrimonio pubblica al suo compagno, coinvolgendo direttamente anche l’artista sul palco.

La richiesta è stata organizzata con una serie di cartelli esposti tra il pubblico. Il primo mostrava la scritta “Lo sto per fare…”, attirando l’attenzione del pubblico e di Mengoni stesso, che ha interrotto l’esibizione per cercare di comprendere il significato del messaggio. Poco dopo, un secondo cartello ha svelato l’intenzione: “Mario mi vuoi sposare?”. Le immagini hanno immortalato la reazione emozionata del destinatario della proposta, visibilmente commosso. La platea ha accolto il gesto con un lungo applauso, mentre il cantante, dal palco, ha partecipato al momento con entusiasmo.

L’annuncio di Mengoni: “Sarò testimone del loro matrimonio”

Dopo aver assistito alla proposta, Marco Mengoni ha commentato l’accaduto rivolgendosi al pubblico: “Sarò testimone di un matrimonio!”. Il cantante ha poi aggiunto con tono scherzoso: “Questo è un pazzo, fuori di testa, auguri”, ricevendo applausi e risate dagli spettatori.

Il video dell’episodio è stato condiviso rapidamente sui social, diventando virale nel giro di poche ore. Numerosi utenti hanno commentato positivamente la spontaneità del momento e la partecipazione di Mengoni, che ha confermato la sua disponibilità a presenziare alle nozze come testimone.

L’evento, che ha avuto come sfondo il celebre stadio milanese, ha assunto un significato particolare per la coppia e per il pubblico presente, diventando uno degli episodi più condivisi della tournée dell’artista.