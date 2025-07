Mentre gioca a golf durante un torneo, cambia il tempo e un fulmine lo colpisce in pieno, muore ragazzo 28enne

Un giovane è morto colpito da un fulmine mentre partecipava a una gara su un campo da golf. La tragedia è avvenuta davanti a diversi testimoni.

Fulmine fatale durante una partita a golf

Un uomo di 28 anni, Simon John Mariani, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un campo da golf nel New Jersey, negli Stati Uniti. L’episodio si è verificato martedì 8 luglio sul percorso del Ballyowen Golf Course di Hardyston, durante un torneo al quale il giovane stava partecipando. Le condizioni meteorologiche, secondo quanto riferito, sono cambiate in modo repentino: il cielo inizialmente sereno è stato improvvisamente oscurato da un banco di nuvole minacciose, fino all’improvviso impatto del fulmine.

L’incidente è avvenuto nei pressi della buca 15, davanti a diversi altri presenti sul campo. Tra questi anche Brian Delia, che si trovava a circa 300 metri di distanza e ha raccontato: «Ho iniziato a filmare e lui era proprio di fronte a me. All’improvviso è caduto un fulmine, così ho interrotto la registrazione e siamo tornati subito al club».

I soccorsi e le versioni contrastanti sull’allerta meteo

Dopo l’impatto, alcuni giocatori presenti nelle vicinanze si sono precipitati per prestare i primi soccorsi, tra cui anche un vigile del fuoco fuori servizio, che ha tentato le manovre di rianimazione. Il giovane è stato poi trasportato con urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali e il decesso è stato constatato poco dopo il ricovero.

Sull’accaduto si registrano versioni discordanti. Il gestore del campo da golf ha dichiarato che l’allerta meteo era stata comunicata e che erano state attivate le procedure di emergenza previste. Tuttavia, lo stesso Delia ha riferito una ricostruzione diversa, affermando: «Nessuno ci ha detto niente, non abbiamo sentito alcuna sirena che ci invitasse a lasciare il percorso». Secondo il testimone, l’allarme sarebbe stato dato solo in un secondo momento, al rientro dei giocatori al club e dopo l’arrivo della polizia.