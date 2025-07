Muore a 18 anni in moto: Gianmarco travolto dall’auto di un 84enne, andava al lavoro

Il ragazzo era in sella alla sua Ducati Monster e si stava recando al lavoro quando si è scontrato con l’auto di un 84enne.

L’incidente mortale sulla strada per Mirano

Aveva appena compiuto 18 anni Gianmarco Valerio, il giovane che ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 16 luglio in un tragico incidente a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Stava andando a lavoro in sella alla sua Ducati Monster, ma lungo il tragitto ha trovato la morte in un violento impatto con un’auto guidata da un uomo di 84 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano alla guida di una Peugeot avrebbe svoltato improvvisamente a sinistra nei pressi dell’area commerciale vicino al negozio “Dal Ben”, per accedere a un parcheggio. La manovra avrebbe colto di sorpresa il giovane motociclista, che non è riuscito a evitare lo scontro a causa della velocità con cui viaggiava. La Ducati ha centrato in pieno la fiancata del veicolo.

L’impatto è stato devastante. Il corpo di Gianmarco è stato sbalzato dalla sella e ha riportato traumi gravissimi.

I soccorsi disperati e la morte in ospedale

I primi a intervenire sono stati i sanitari del Suem 118, supportati da un elisoccorso. I medici hanno tentato il possibile per salvare la vita del giovane centauro, stabilizzandolo sul posto in condizioni disperate prima del trasferimento d’urgenza all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Nel reparto di terapia intensiva i medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, ma le lesioni interne erano troppo gravi. In serata, Gianmarco Valerio è morto, lasciando nello sconforto amici, familiari e l’intera comunità locale, profondamente colpita dalla tragedia.

Indagini in corso sulla dinamica

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte tra i presenti.

La dinamica, secondo i primi accertamenti, vedrebbe una svolta improvvisa dell’auto dell’anziano, che potrebbe aver tagliato la strada al giovane. Resta da chiarire se siano state rispettate tutte le norme di precedenza e se vi siano altri elementi che possano aver influito sull’accaduto.