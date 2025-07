Vannacci infiamma il dibattito politico, “Oggi difendere la normalità è diventato rivoluzionario”

Folla al locale Harena per l’intervento dell’eurodeputato: identità, cultura, pensiero unico e firme del libro “Il mondo al contrario” al centro del dibattito.

Discorso provocatorio al debutto di “Harena d’Autore”

È stato l’europarlamentare Roberto Vannacci, già generale dell’Esercito e figura centrale della Lega, ad aprire l’edizione 2025 della rassegna estiva “Harena d’Autore” a San Benedetto del Tronto. L’appuntamento inaugurale si è svolto nella serata di mercoledì 16 luglio presso il locale Harena, attirando un pubblico numeroso composto da cittadini, sostenitori e curiosi.

Il titolo scelto per l’evento, “La normalità è sovversiva”, ha sintetizzato i temi portanti del lungo intervento di Vannacci, che ha ribadito i concetti che ne hanno segnato l’ascesa pubblica: difesa dell’identità nazionale, opposizione al politicamente corretto e centralità dei valori tradizionali come fondamento di una società più autentica.

“Difendere la normalità è diventato rivoluzionario”

Nel cuore del suo intervento, Vannacci ha denunciato quella che considera un’inversione culturale: «Oggi ciò che una volta era normale viene dipinto come trasgressivo, mentre l’anomalia viene celebrata. Difendere la normalità, quella che conosciamo tutti, è ormai un atto di resistenza culturale».

L’incontro si è inserito nel format “Giorno della Cultura”, sostenuto dallo stesso Vannacci con l’appoggio di esponenti locali. L’iniziativa, secondo gli organizzatori, ha l’obiettivo di “restituire spazio pubblico a temi fondamentali per la tenuta culturale e civile del Paese”. Gli appuntamenti della rassegna intendono offrire un’alternativa al dibattito mediatico convenzionale, riportando l’attenzione su concetti come appartenenza, identità e valori condivisi.

Libri, politica e pubblico: la serata tra firme e riflessioni

Tra il pubblico erano presenti numerosi simpatizzanti della Lega, rappresentanti locali del partito e cittadini interessati a conoscere da vicino l’autore del libro “Il mondo al contrario”, divenuto best seller nazionale nel 2023. Il volume ha rappresentato il trampolino di lancio per l’ingresso in politica di Vannacci, eletto eurodeputato nel 2024 con un risultato imponente, secondo solo a Giorgia Meloni nella coalizione di centrodestra.

Oggi Vannacci ricopre il ruolo di vicesegretario nazionale della Lega, dopo aver guidato importanti reparti speciali dell’Esercito italiano. Al termine dell’incontro, ha dialogato con alcuni partecipanti e firmato copie del suo libro. «Difendere la propria cultura, la propria lingua, la propria identità non è mai un atto di esclusione, ma di amore verso ciò che ci ha generati. Dobbiamo recuperare un senso comune che oggi sembra smarrito, travolto da ideologie che negano la realtà in nome di un astratto progresso», ha dichiarato.