Temptation Island, Sonia M. e Alessio otto anni cancellati in pochi minuti: “Hai squarciato la mia anima senza anestesia”

Nel confronto andato in onda il 17 luglio, Sonia M. e Alessio si sono affrontati duramente, lasciando il programma separati dopo un acceso faccia a faccia.

Un confronto carico di tensione

Durante la puntata di Temptation Island trasmessa giovedì 17 luglio, si è svolto il tanto atteso confronto tra Sonia M. e Alessio, entrambi avvocati. Dopo un primo rifiuto, la donna ha deciso di accettare l’invito al falò. La discussione, intensa e diretta, ha assunto fin da subito i toni di un vero e proprio processo. “Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi”, ha dichiarato Sonia al conduttore Filippo Bisciglia, dando così il via all’incontro.

Nel corso del confronto, Sonia M. ha messo in discussione le affermazioni fatte da Alessio nel corso del programma. In particolare, a ferirla è stata una riflessione dell’uomo: “Non so se amo ancora Sonia o se non l’ho mai amata e ho confuso il sentimento dell’amore con la gratitudine e la protezione”. Alla replica della donna, Alessio ha provato a difendersi invocando l’ambiguità della sua dichiarazione: “Il dubbio contiene sia il sì che il no. Ti sei fatta fregare da un dubbio”.

Ma Sonia è rimasta ferma nella sua posizione: “Non fare la parte dell’arrabbiato, tu hai preso un bisturi e mi hai squarciato l’anima senza anestesia. Sentirti dire che non mi hai mai amata e che stavi con me per gratitudine… in questo percorso dovevi capire se mi amavi o no?”

Accuse reciproche e separazione finale

Durante la discussione, Alessio ha ribadito di non aver avuto lo spazio necessario per esplorare appieno i suoi sentimenti. “Come posso capire se la amo se non ho avuto modo di mettermi alla prova durante il percorso?”, ha affermato, lamentando la mancanza di occasioni per confrontarsi con altre dinamiche relazionali.

Sonia M., dal canto suo, ha accusato il compagno di averla ferita profondamente: “Mi hai offesa nella mia dignità di donna e di professionista. Sei stato spietato e meschino”. A colpirla, in particolare, alcune affermazioni dell’uomo: “Hai detto di avere il tarlo delle donne e di non provare attrazione per me. Sono state delle coltellate”. Alessio ha cercato di spiegarsi: “La gratitudine e il senso di protezione non sono sentimenti inferiori all’amore. Quando parlo di protezione, intendo dire che sarei stato disposto a farmi ammazzare per difenderti”.

La situazione è degenerata fino alla decisione finale: uscire separati dal programma. “Una donna come me, con il mio spessore, non merita questo trattamento”, ha detto Sonia, aggiungendo: “Pretendevi che io ingoiassi questi rospi e accettassi l’umiliazione. Non mi hai mai amato veramente. Dopo otto anni ancora non sai cosa provi?”

Alessio, visibilmente amareggiato, ha concluso affermando che avrebbe avuto bisogno di maggior tempo e spazio: “Io sarei riuscito a resistere, e magari avrei aiutato anche gli altri. È stato il tuo orgoglio a giocarti un brutto scherzo”.

Nel momento finale, rivolgendosi al conduttore, Sonia M. ha dichiarato: “Io credo di meritare una persona sicura del proprio sentimento. Speravo che stasera fosse meno arrabbiato, che tentasse almeno un minimo di recuperare”. Alessio ha risposto: “Non mi conosci abbastanza. Sapevi che mi dovevi lasciare fare questa esperienza”. Infine, ha annunciato la decisione di iniziare un percorso psicologico. Sonia ha lasciato il falò con parole amare: “È una delusione enorme. Non mi aspettavo tutta questa rabbia. È come se non avesse nemmeno compreso la gravità di ciò che ha detto”.