Coppia sorpresa al concerto dei Coldplay: chi sono Andy e Kristin, i due colleghi dirigenti, sono sposati con altre persone

Andy Byron e Kristin Cabot, dirigenti di un’azienda tech, sono stati ripresi in atteggiamenti affettuosi durante un concerto, scatenando reazioni in tutto il mondo.

Due colleghi, dirigenti della stessa azienda, sono finiti loro malgrado sotto i riflettori internazionali dopo essere stati inquadrati durante un concerto dei Coldplay a Boston. Il breve video, diffuso in rete e diventato virale nel giro di poche ore, mostra Andy Byron e Kristin Cabot mentre si abbracciano affettuosamente tra il pubblico. Dopo essersi accorti di essere finiti sui maxi schermi dello stadio, i due hanno cercato di sottrarsi all’obiettivo, nel tentativo di non essere riconosciuti. Ma le immagini, in pochi secondi, hanno fatto il giro del mondo.

A rendere ancora più delicata la vicenda è la vita privata dei protagonisti: entrambi risultano sposati con altre persone. Andy Byron, attuale CEO dell’azienda Astronomer, vive a New York con la moglie Megan Kerrigan Byron e i loro due figli. Kristin Cabot, invece, è sposata da circa vent’anni con Kenneth C. Thornby.

Il video virale durante il concerto e la reazione sul palco

La scena è avvenuta durante una classica inquadratura della Kiss Cam, strumento spesso utilizzato durante eventi sportivi o concerti per immortalare momenti affettuosi tra i presenti. Nel video, Byron tenta di nascondersi tuffandosi dietro una transenna, mentre Cabot si volta coprendosi il volto. Nonostante il tentativo di eludere la telecamera, il loro gesto è stato immortalato e condiviso sui social con migliaia di visualizzazioni in poche ore.

Ad amplificare l’eco dell’episodio è stato anche Chris Martin, frontman dei Coldplay, che dal palco ha commentato ironicamente: “Guarda questi due… o hanno una relazione o sono molto timidi”, aggiungendo ulteriore visibilità al caso.

Chi sono i due dirigenti dell’azienda Astronomer

Andy Byron è alla guida di Astronomer, una società attiva nel settore software con una valutazione stimata oltre il miliardo di sterline. Proprio lui, circa nove mesi fa, aveva assunto Kristin Cabot come direttrice delle risorse umane. In occasione del suo ingresso in azienda, Byron aveva elogiato pubblicamente la nuova collega definendola una professionista di “leadership eccezionale” e con una “profonda competenza nella gestione dei talenti”.

Anche il profilo LinkedIn di Kristin Cabot è finito sotto osservazione dopo l’accaduto. Nella sua descrizione, la dirigente afferma: “Guido gli altri attraverso l’esempio e mi conquisto la fiducia dei colleghi di ogni livello, dai CEO ai manager fino agli assistenti”.

Al momento, l’azienda Astronomer non ha diffuso alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’episodio che ha visto coinvolti due dei suoi principali dirigenti.