Sonia Bruganelli serve ai tavoli in un chiringuito a Formentera: “Esperienza faticosa, ma bellissima”

La nota produttrice televisiva si è messa alla prova per un giorno dietro al bancone di un locale balneare, sorprendendo clienti e follower.

Giornata da cameriera per Sonia Bruganelli

Sorpresa per i clienti di un noto chiringuito a Formentera, dove Sonia Bruganelli, volto televisivo e produttrice, è apparsa per alcune ore in veste di cameriera. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto dare una mano all’amica titolare del locale, che attualmente è alla ricerca di personale, dedicandosi con entusiasmo a tutte le mansioni tipiche del servizio ai tavoli. L’iniziativa, documentata con un video pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione di centinaia di utenti, che hanno commentato e condiviso le immagini in cui la si vede tra cocktail, vassoi e tavoli da sparecchiare.

Durante la mezza giornata trascorsa nel locale, Bruganelli ha preso ordinazioni, servito birre e cocktail, pulito i tavoli e persino consigliato i clienti sul menù. Il tutto con spirito ironico e grande partecipazione, come testimoniato dalle immagini e dalla colonna sonora scelta per accompagnare il video: “Bum Bum” di Irene Grandi, con il ritornello “Il lavoro fa male, lo dicono tutti… da domani vacanza!”. Una scelta musicale che ha sottolineato il tono leggero ma autentico dell’iniziativa.

Il messaggio sui social e il plauso allo staff

Al termine dell’esperienza, Sonia Bruganelli ha voluto rendere omaggio allo staff del chiringuito con un messaggio di apprezzamento. “Io ho giocato per mezza giornata e non camminavo più dalla fatica. Lo staff qui, invece, lavora davvero, ogni giorno, con il sorriso. Questo video è per loro”, ha scritto nel post condiviso su Instagram, accompagnando il messaggio con un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta.

Il gesto è stato accolto con simpatia dal pubblico online, che ha elogiato l’approccio spontaneo e la voglia di mettersi in gioco. Intanto, sul fronte privato, si rincorrono indiscrezioni su un possibile riavvicinamento con Paolo Bonolis. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore nutrirebbe ancora un forte sentimento nei confronti della ex moglie, elemento che – secondo quanto riportato – avrebbe creato qualche tensione nel rapporto con l’attuale compagno Angelo Madonia