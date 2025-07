Mara Venier e Rai ai ferri corti per la scelta di Gabriele Corsi: incerto il futuro a Domenica In

La conduttrice avrebbe espresso riserve sulla nuova edizione del programma, in particolare sulla scelta del co-conduttore Gabriele Corsi.

Rapporti difficili tra Mara Venier e la direzione Rai

La partecipazione di Mara Venier alla prossima stagione di Domenica In appare sempre più incerta. Secondo indiscrezioni, alla base dello stallo tra la conduttrice e l’azienda ci sarebbe la mancata condivisione di alcune scelte legate al format del programma. In particolare, l’introduzione di Gabriele Corsi come co-conduttore, senza un confronto diretto con Venier, avrebbe generato malumori. La conduttrice avrebbe preferito un’impostazione diversa, più orientata all’approfondimento, con un volto giornalistico come Tommaso Cerno, nome circolato nelle settimane precedenti alla presentazione dei palinsesti.

La questione si intreccia inoltre con il possibile coinvolgimento della conduttrice nel programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. La presenza fissa nel talk domenicale di Fazio risulterebbe incompatibile con il contratto attualmente in vigore con la Rai, che prevede l’esclusiva. Tale contratto è in scadenza e ogni eventuale deroga, per essere concessa, dovrebbe passare al vaglio della direzione generale.

Incertezze sul progetto e confronto con i vertici

Nel corso di un incontro con il direttore di Rai Intrattenimento Angelo Mellone, Mara Venier avrebbe dato la sua disponibilità per un coinvolgimento nella prima parte della trasmissione, della durata di circa un’ora e mezza. Tuttavia, la condizione posta dalla conduttrice sarebbe stata quella di poter lavorare con il proprio gruppo di fiducia. Questo nodo si inserisce in un contesto più ampio che prevede possibili modifiche alla regia del programma, nell’ambito della riorganizzazione delle risorse interne, nota come “polo regia”.

Il mancato coinvolgimento nelle decisioni chiave del programma, tra cui quella relativa alla figura di Gabriele Corsi, avrebbe quindi portato Venier a disertare la presentazione dei palinsesti Rai, svoltasi il 27 giugno scorso. In quell’occasione, il progetto con Venier e Corsi alla guida di Domenica In è stato annunciato ufficialmente, ma senza la presenza della conduttrice.

Alla luce degli sviluppi più recenti, non può essere escluso un ripensamento complessivo da parte della conduttrice, con possibili conseguenze sul suo futuro all’interno dell’azienda. L’ipotesi di un suo allontanamento dalla Rai resta al momento una possibilità aperta.