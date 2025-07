La carabiniera Laura Grillo, 28enne barese, trovata senza vita in caserma: è giallo

L’Arma dei Carabinieri sotto shock per il decesso improvviso della 28enne comandante del nucleo forestale di Radda in Chianti

Trovata senza vita in caserma: si indaga sulle cause

È stata trovata priva di vita lo scorso 16 luglio, nella sua stanza all’interno della caserma di Radda in Chianti, in provincia di Siena. La marescialla Laura Grillo, 28 anni, comandante del nucleo forestale dell’Arma, era originaria di Gravina di Puglia. Al momento del ritrovamento, accanto al corpo è stata rinvenuta la pistola d’ordinanza, un dettaglio che orienta le prime ipotesi investigative verso un gesto volontario.

La Procura di Siena ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine e disposto l’autopsia per accertare le esatte cause della morte. Nessuna pista viene esclusa, ma al momento l’ipotesi prevalente è quella del suicidio. I rilievi sono affidati agli uomini della stessa Arma, mentre il riserbo degli inquirenti rimane massimo.

Cordoglio in Toscana e nella città natale della giovane carabiniera

La notizia della scomparsa di Laura Grillo ha scosso profondamente i colleghi, i cittadini di Radda in Chianti e la comunità della vicina Castellina in Chianti, dove la marescialla era particolarmente apprezzata per il suo impegno. Il sindaco ha dichiarato: “Una figura di grande professionalità, sempre disponibile al confronto e alla collaborazione con il nostro Comune, ha rappresentato un riferimento importante per la tutela del territorio e della legalità. Alla sua famiglia, ai colleghi e all’Arma dei Carabinieri esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il cordoglio dell’intera comunità”.

Un’ondata di commozione è arrivata anche dalla sua città natale, Gravina di Puglia, dove il sindaco ha invitato i cittadini a una riflessione collettiva: “Dobbiamo riconoscere le fragilità e accompagnare ogni situazione di disagio interiore, valorizzando l’ascolto e il supporto psicologico, anche per chi ogni giorno protegge i cittadini indossando con orgoglio e sacrificio la divisa”.

Le parole del Ministro Crosetto: “Un dolore che colpisce tutta la Difesa”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, tramite un messaggio sui social, ha espresso il dolore e la vicinanza di tutta l’istituzione: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del maresciallo dei Carabinieri Laura Grillo, Comandante del nucleo forestale di Radda in Chianti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo in un ideale abbraccio ai familiari e a tutti i colleghi dell’Arma”.

La vicenda ha suscitato profondo dolore non solo per la giovane età della vittima, ma anche per le circostanze ancora da chiarire. L’autopsia, disposta dalla magistratura, sarà fondamentale per stabilire con certezza la dinamica e le motivazioni del tragico evento.