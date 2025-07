Provinciale Bari-Triggiano, scontro auto-moto, muore sul colpo ragazzo di soli 20 anni

Scontro mortale tra una moto e un’auto sulla strada provinciale: un ragazzo di circa 20 anni ha perso la vita, illesi i due occupanti della vettura.

Schianto fatale sulla Triggiano-Carbonara

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di sabato 19 luglio sulla strada provinciale che collega Triggiano a Carbonara, nel Barese. Erano da poco passate le 21 quando una moto di grossa cilindrata, guidata da un ragazzo di circa vent’anni, si è scontrata violentemente con una Renault Espace. L’impatto è stato devastante: il giovane motociclista è morto sul colpo, mentre i due occupanti dell’auto, marito e moglie, sono rimasti miracolosamente illesi, anche se sotto choc.

Nessun segno di frenata sull’asfalto

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Triggiano, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane centauro. I coniugi, pur non riportando ferite fisiche, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti a causa del forte stato di shock.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non sarebbero stati riscontrati segni di frenata sull’asfalto, e si ipotizza che la moto viaggiasse a velocità sostenuta al momento dell’impatto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Strada chiusa al traffico, dolore in paese

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, al fine di consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Triggiano e Carbonara, ancora sotto shock per una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane nel fiore degli anni.