Crociera da incubo con 140 passeggeri contagiati da virus misterioso

Un viaggio di piacere da Los Angeles si è trasformato in un’emergenza sanitaria per decine di passeggeri e membri dell’equipaggio

Paura sulla nave: esplode un focolaio intestinale durante la crociera

Quella che doveva essere una settimana di relax in mare aperto tra Los Angeles e le coste del Messico si è trasformata in un incubo per 141 persone a bordo di una nave da crociera. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero 134 i passeggeri e 7 i membri dell’equipaggio colpiti da un virus gastrointestinale non ancora identificato.

L’episodio ha suscitato allarme tra le autorità sanitarie statunitensi e messicane, che hanno avviato una serie di accertamenti per individuare l’origine del contagio. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa: si analizzano le condizioni delle cucine di bordo, le forniture alimentari caricate nei porti e le eventuali infezioni precedenti tra i passeggeri.

Scattano le misure di contenimento: passeggeri isolati e igienizzazione straordinaria

La compagnia che gestisce la crociera ha fatto sapere di aver subito attivato i protocolli previsti in caso di epidemie a bordo. I soggetti colpiti sono stati isolati, e l’intera nave è stata sottoposta a una sanificazione intensiva. Rafforzate anche le norme igienico-sanitarie in tutti gli spazi comuni, mentre lo staff sanitario della nave è stato potenziato per monitorare costantemente i sintomi e prestare le cure necessarie.

L’incidenza del contagio ha messo a dura prova il personale medico a bordo, costretto a gestire un numero crescente di casi con risorse limitate. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei pazienti sarebbe in pericolo di vita, ma molti presenterebbero sintomi intensi come vomito, febbre e forti crampi addominali.

Proseguono le indagini: incubo finito ma tanti interrogativi

Al termine della crociera, l’intera nave è stata sottoposta a ispezioni da parte delle autorità sanitarie locali una volta attraccata al porto. La compagnia di crociera ha ribadito di aver rispettato tutte le normative igieniche internazionali e ha assicurato che collaborerà pienamente con gli investigatori per chiarire ogni dettaglio.

Intanto, i passeggeri rientrati a terra hanno raccontato l’angoscia vissuta a bordo, parlando di “scene da film” con interi corridoi trasformati in aree di isolamento e personale in tuta protettiva. Molti di loro stanno valutando un’azione legale contro la compagnia.