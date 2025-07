Maresciallo muore in servizio, Vincenzo Gorgoglione, stroncato a 35 anni da un malore improvviso

Stroncato da un malore improvviso durante la navigazione nel Mediterraneo. Era originario di Policoro e residente a Montalbano Jonico

Dramma in mare: sottufficiale colto da un malore fatale

Un malore improvviso ha portato via, a soli 35 anni, il capo di 3ª classe Vincenzo Gorgoglione, sottufficiale della Marina Militare, originario di Policoro e residente a Montalbano Jonico, in provincia di Matera. Il tragico episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, durante una missione di pattugliamento nel Mediterraneo, a bordo della sua unità navale.

I colleghi presenti, adeguatamente addestrati per le emergenze, hanno tentato a lungo e con determinazione le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Le cause del decesso saranno chiarite solo con i risultati dell’autopsia, ma il dolore per la perdita è già profondo e diffuso tra chi lo conosceva.

Cordoglio da parte di istituzioni militari e civili

Alla notizia della morte del maresciallo, sono immediatamente arrivati numerosi messaggi di cordoglio. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il suo pensiero con parole commosse: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Capo di 3^ Classe Vincenzo Gorgoglione della Marina Militare, mancato a causa di un malore mentre prestava servizio in navigazione con la sua unità navale nel Mediterraneo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi della Marina Militare”.

Parole simili sono arrivate anche dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, e dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha ricordato Vincenzo Gorgoglione come “un uomo che ha servito con dedizione e onore la Marina Militare”.

Un’intera città in lutto: il ricordo del sindaco

L’intera comunità di Montalbano Jonico si è stretta intorno alla famiglia del giovane sottufficiale. Il sindaco Giuseppe Di Sanzo, a nome della cittadinanza, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore: “Ci raccogliamo in un abbraccio di comunità intorno ai familiari affinché sentano nel momento più triste la vicinanza di tutti noi ma anche l’onore e l’orgoglio della città di Montalbano Jonico per il servizio reso da Vincenzo Gorgoglione alla Repubblica Italiana”.

Vincenzo Gorgoglione lascia i genitori, Franco e Pina, e tre sorelle. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la Marina Militare, si unisce il cordoglio di un Paese intero per una vita spezzata troppo presto, nel silenzioso compimento del dovere.