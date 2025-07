Torre Canne, malore in mare, era barese la donna morta davanti ai bagnanti

Una donna di Bitritto ha perso la vita questa mattina mentre faceva il bagno. Inutili i soccorsi dei presenti e del 118

Tragedia in spiaggia: inutili i tentativi di soccorso

Una mattina di mare si è trasformata in tragedia oggi, sabato 19 luglio, a Torre Canne, località balneare nel territorio di Fasano. Intorno alle 10:30, una donna di 78 anni, originaria di Bitritto, è morta in acqua, stroncata – secondo una prima ricostruzione – da un arresto cardiocircolatorio mentre faceva il bagno nella spiaggia libera accanto al complesso termale, sul lato sinistro guardando il mare.

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che l’hanno notata in difficoltà tra le onde. Diverse persone si sono immediatamente tuffate per portarla a riva. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche: non rispondeva agli stimoli e, secondo i testimoni, avrebbe perso schiuma dalla bocca pochi istanti prima di accasciarsi sulla battigia.

Accertamenti in corso, la donna identificata

Nel frattempo, alcuni presenti con competenze di primo soccorso hanno iniziato le manovre rianimatorie, che sono proseguite fino all’arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi di rito. In un primo momento l’identità della donna è rimasta sconosciuta, poiché non erano presenti effetti personali nelle immediate vicinanze. Solo in seguito, grazie a verifiche e incroci di informazioni, è stato possibile identificarla. Si ipotizza che si trovasse in spiaggia da sola, forse per una passeggiata, oppure che si fosse allontanata dal punto in cui aveva lasciato i propri oggetti.

Una morte improvvisa che ha scosso profondamente i presenti e interrotto bruscamente la quiete di una mattina d’estate in riva al mare.