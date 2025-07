Marco Mengoni commuove Bari: dedica il concerto alla piccola Aurora, “guerriera di 5 anni”

Durante lo show, il cantante ha rivolto un pensiero a una bambina malata di leucemia, tra le lacrime e l’emozione di tutta l’Arena della Vittoria.

“Sei una guerriera”: Mengoni e l’abbraccio a distanza per Aurora

Nel cuore del concerto tenuto a Bari il 20 luglio, Marco Mengoni ha dedicato un momento speciale a una bambina presente tra il pubblico. Il suo nome è Aurora, ha 5 anni, e da oltre metà della sua vita combatte con coraggio una battaglia contro la leucemia. Il cantante, prima di salire sul palco, ha incontrato la piccola e la sua famiglia dietro le quinte. Durante la serata, ha chiesto che venisse inquadrata dai maxi schermi e, visibilmente toccato, ha pronunciato parole che hanno commosso l’intera platea: «Sei una guerriera».

Un gesto semplice ma potentissimo, arrivato dritto al cuore dei fan e, soprattutto, alla madre di Aurora, Vanessa Inchingalo, che da tempo condivide sui social la storia della figlia e il legame profondo che la lega alla musica di Mengoni.

Il racconto della madre: “La voce di Marco ci ha accompagnati in ospedale”

A raccontare l’emozione vissuta durante il concerto è stata proprio la mamma della bambina, con un post sui social in cui ha condiviso le immagini dell’incontro con l’artista. Le sue parole hanno raccolto migliaia di reazioni e condivisioni:

«Buonasera, mi chiamo Vanessa Inchingalo e sono la mamma di una bimba guerriera, Aurora. A soli due anni le è stata diagnosticata la leucemia. Oggi ha 5 anni e ha affrontato cure, chemio e ricoveri con una forza che mi commuove ogni giorno.

Nel 2023, mentre Marco era a Sanremo, noi eravamo in ospedale per la chemioterapia. La sua voce arrivava fin lì, e nei momenti più duri era un conforto. Aurora ha imparato ad amarlo proprio lì, tra quei muri freddi».

Il desiderio di Aurora, espresso alla fine delle terapie più pesanti, era uno solo: poter andare a un concerto del suo idolo. La madre racconta che inizialmente hanno partecipato a due eventi in condizioni di estrema prudenza, restando lontane dalla folla perché la bambina assumeva ancora la chemioterapia in compresse.

Un sogno che diventa realtà sul palco di Bari

«Quest’anno, finalmente, siamo venute a Bologna per vivere un concerto davvero. Aurora era felicissima, ha cantato con lui, aveva gli occhi lucidi. Quando Marco è sceso tra il pubblico per abbracciare i fan, lei è scoppiata a piangere: voleva tanto quel suo abbraccio. Io mi sono sentita impotente. Il 20 luglio saremo al concerto di Bari. Aurora sogna ancora quel momento, e io spero davvero che questo messaggio possa arrivare a lui», scriveva pochi giorni prima dell’evento.

Quel messaggio è arrivato. E Mengoni, da sempre attento al suo pubblico, non ha ignorato il desiderio di una bambina che ha lottato con coraggio estremo. Un momento intimo, delicato, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi era presente.